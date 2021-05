Niederhelfenschwil UBS Kids Cup im Coronamodus: Deutlich weniger Kinder nehmen teil Der Turnverein Niederhelfenschwil führte unter erschwerten Bedingungen eine lokale Ausscheidung des UBS Kids Cup durch. Die coronabedingten Schutzmassnahmen führten zum Ausschluss von Zuschauern und Eltern. Zudem sank die Teilnehmerzahl auf die Hälfte normaler Jahre.

Das Wetter am UBS Kids Cup liess keine Wünsche offen, die Zuschauer hingegen fehlten. Bild: Ernst Inauen

Die Wetterbedingungen für den Sportnachmittag hätten idealer kaum sein können. Bei strahlendem Sonnenschein konnten die Wettkämpfe auf der Sportanlage des Oberstufenzentrums Sproochbrugg bis auf einen Zwischenfall unfallfrei und programmgemäss durchgeführt werden.

Rund 30 Helferinnen und Helfer aus den Riegen Netzball Frauen, Fit+Fun Frauen und der Männerriege unterstützten die OK-Chefin Regina Petzold. Sie waren auf den drei Wettkampfplätzen der Disziplinen 60-m-Lauf, Weitsprung und Weitwurf mit 80-Gramm-Bällen für die Zeit- und die Weitenmessung verantwortlich. Das Konzept sah einen gestaffelten Einsatz der verschiedenen Kategorien vor.

In einstündigen Abständen traten sie zum Wettkampf an und die Rangverkündigungen wurden in jeder Kategorie separat durchgeführt. Auf eine Festwirtschaft wurde verzichtet, stattdessen kamen bei dem warmen Wetter der Glacestand und das Snackangebot zum Einsatz.

Teilnehmerzahl bleibt unter den Erwartungen

Die Beteiligung entsprach nicht ganz den Erwartungen der Organisatoren, ging doch die Zahl der Teilnehmenden gegenüber den Vorjahren um rund die Hälfte zurück. Mangels Publikum blieb auch die Stimmung bescheiden. Dennoch war bei den Kindern die Freude am sportlichen Wettkampf gross.

Im Dreikampf mit den Leichtathletik-Disziplinen 60-m-Lauf, Weitsprung und Weitwurf mit dem Ball konnten sie sich mit Gleichaltrigen messen. Zum traditionellen Wettkampf um den Titel «De schnellscht Niederlenggenzuckenschwiler», der jeweils zusammen mit dem UBS Cup durchgeführt wird, zählten diesmal die Zeiten des 60-m-Sprints.

Für alle Podestplätze überreichte der Turnverein Niederhelfenschwil den Teilnehmenden in jeder Altersgruppe eine Gold-, Silber- oder Bronze-Medaille. Als Tages-Schnellster sprintete Marco Boppart (Jg. 2010), Niederhelfenschwil, über die 60-m-Strecke in 9,6 Sekunden. Bei den Mädchen erreichte Ladina Moser (2008) eine Laufzeit von 9,34 Sekunden.