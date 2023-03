Niederhelfenschwil Zwei, die im Holz Begegnungen fanden: Roman Wirth aus Flawil stellt seine Skulpturen neben jenen von Kobesen-Künstler Wilhelm Lehmann aus Die Bearbeitung von Holzrohlingen verbinden die Künstler Roman Wirth aus Flawil und Wilhelm Lehman aus Niederhelfenschwil mit einer Begegnung. In einer neuen Ausstellung in der Kobesenmühle sind diese nun zu betrachten.

Am Eingang zur Ausstellung in der Kobesenmühle begrüsst eine Skulptur von Roman Wirth. Bild: Zita Meienhofer

Der idyllische Ort Kobesenmühle in Niederhelfenschwil, der vorwiegend zu Fuss erreichbar ist, erwacht wieder aus dem Winterschlaf. Dies zumindest für jene, die sich für die Kunst des einstigen Bewohners Wilhelm Lehmann interessieren. Am kommenden Sonntag wird die halbjährige Ausstellung eröffnet. Dieses Mal hat der Flawiler Künstler Roman Wirth seine Skulpturen aus Holz in das Schaffen Lehmanns integriert.

Lehmann und Wirth haben vieles gemeinsam

Olivier Zobrist, Mitglied des Stiftungsrates. Bild: Zita Meienhofer

Die erste Skulptur steht an der Abzweigung zum Kiesweg, der zum ehemaligen Haus Lehmanns führt. Dann begrüsst ein hölzerner Mann mit Dächlikappe und einer Jacke mit weissen Karos diejenigen, die durchs Gartentor treten möchten. Dass er nicht zu Lehmanns Werken gehör,t ist im allerersten Moment kaum zu erkennen.

Diese Aussage wundert Olivier Zobrist nicht. Zobrist wohnt im Haus von Lehmann, ist Mitglied des Stiftungsrats der Kobesenmühle und hat die gemeinsame Ausstellung mit Wirth realisiert. Er sagt: «Wilhelm Lehmann und Roman Wirth haben sehr viel gemeinsam.»

Lehmann: Sucher, Künstler, Handwerker

Wilhelm Lehmann, ein Sucher, ein Künstler, ein Handwerker, ein kritischer Zeitgeist, der sich von der Gesellschaft oft unverstanden fühlte. Er fand in seiner Frau Klara jene Akzeptanz, die er brauchte, und in der Kobesenmühle jene Heimat, die ihn zu seinem künstlerischen Schaffen beflügelte.

Wilhelm Lehmann erschuf in der Kobesenmühle Skulptur um Skulptur und führte Auftragsarbeiten aus. Bild: PD

Vom Holz, das er fand, liess er sich inspirieren und schnitzte daraus Figuren und Gegenstände. Die Abgeschiedenheit der Kobesenmühle liess ihn zwar in seiner eigenen Welt wirken, doch was rund um ihn herum passierte, das nahm er ganz genau wahr und liess seine Figuren und später Drucke mit den entsprechenden träfen Sätzen entstehen.

Wirth sieht in der Bearbeitung des Holzes eine Begegnung

Künstler Roman Wirth, Flawil, hat seine Werke in die Ausstellung von Wilhelm Lehmann integriert. Bilder: Christiana Sutter

Mit Holz arbeitet auch der Flawiler Künstler Roman Wirth. Und auch er sucht sich im Rohstoff Begegnungen. So lädt er mit seiner «Geschichte einer Begegnung» ein, sein Schaffen zu betrachten, über den Rohstoff zu sinnieren.

Da ist ein Brot-Birnbaum, 1770 gepflanzt, damals herrschten Kälte und Hunger. «In dieser Not begann der Birnbaum zu wachsen», erklärt der Künstler. Im Winter 2013 wurde er gefällt. Wirth sagt: «Die existenzielle Not von damals wechselte ins Sicherheitsdenken der heutigen Zeit.» Der Baum lag am Waldrand, zum Häckseln bereit. Wirth fand ihn. Von da an gingen sie einen gemeinsamen Weg.

Verbunden und doch getrennt. Die Werke von Roman Wirth (links) und die Skulptur von Wilhelm Lehmann (rechts). Bild: Zita Meienhofer

«Uf äm Wäg» heisst ebendiese Skluptur, die zur Ausstellung in der Kobensmühle führt und die Besuchenden begrüsst. Sie nimmt sie mit auf den Weg der beiden Kunstschaffenden, die sich mit unzähligen Holzstücken auf unzählige Wege begaben.