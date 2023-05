Niederhelfenschwil Eine Gemeinde, vier Musikvereine, eine Leidenschaft: Rund 85 Musikantinnen und Musikanten frönten für einmal gemeinsam ihrem Hobby Die Musikgesellschaft Niederhelfenschwil feierte und lud dazu die zwei Musikvereine aus der Gemeinde sowie die Jugendformation ein. Von den rund 85 Mitwirkenden war Begeisterung und Leidenschaft für Blasmusik zu spüren.

Vier Musikvereine – eine Leidenschaft: Unter diesem Motto konzertierten die drei Musikgesellschaften der Gemeinde Niederhelfenschwil erstmals gemeinsam – zur Freude des Publikums. Bild: Zita Meienhofer

Die Musikgesellschaft Niederhelfnschwil feierte – drei Tage lang. Das, was sie eigentlich im Mai 2020 tun wollten, das taten sie nun am Auffahrtswochenende. Viel Blasmusik, Party und ein Klassentreffen standen auf dem Programm. Dazu hatten sie das Schulhausareal festlich eingerichtet, was öfters lobend vom zahlreich anwesenden Publikum zu hören war.

Vier Musikvereine – eine Leidenschaft: Unter diesem Motto konzertierten die drei Musikgesellschaften der Gemeinde sowie die Juniorenband Greenhorn Brass (auf dem Bild) am Frühlingsfest.

Bei einer Musikgesellschaft steht Musik im Mittelpunkt - und das vor allem in der Gemeinde Niederhelfenschwil. Jedes der drei Dörfer hat einen eigenen Musikverein. Der Nachwuchs, dessen Formation seit zehn Jahren besteht, wird gemeinsam gefördert. Dieses Potenzial sollte nun präsentiert werden. So konzertierten die Vereine, die Jugendformation Greenhorn Brass, die Brass Band Zuckenriet, die Musig Lenggenwil sowie die Musikgesellschaft Niederhelfenschwil vorerst jede für sich und dann unisono.

Die Greenhorn Brass – die Jugendformation der drei Vereine – konnte ihr 10-Jahr-Jubiläum feiern. Präsidentin Cäcilia Sutter und Dirigent Marcel Eggler sind stolz darauf. Bild: Zita Meienhofer

Bis 1931 spielten die Musikanten der drei Dörfer in einem Verein, der 1897 gegründet wurde. Erst war es Niederhelfenschwil, der sich von diesem Verein abspaltete, 1961 trennten sich auch Zuckenriet und Lenggenwil. Am Freitag war es dann erstmals, dass wieder alle gemeinsam spielten. Die rund 85 Musikantinnen und Musikanten liessen das Publikum hören, was in ihnen steckt.

Eine Besonderheit, die es zu erwähnen gilt, ist, dass der Dirigent jeden Vereins aus den eigenen Reihen stammt: Matthias Keller aus Zuckenriet, Marcel Eggler aus Niederhelfenschwil und Josef Meienhofer aus Lenggenwil.

Die Dirigenten der drei Vereine: Matthias Keller (Zuckenriet), Marcel Eggler (Niederhelfenschwil) und Josef Meienhofer (Lenggenwil). Bild: Zita Meienhofer

Freude an diesem Konzert hatte nicht nur das Publikum. Freude hatte auch der OK-Präsident des Festes, Markus Kleger. Es sei einfach schön, diese drei Vereine spielen zu hören und auf der Bühne zu sehen. Ebenso erging es Christian Zwick, Präsident des organisierenden Vereins, der das gelungene Unterhaltungsprogramm begeisterte.

Dass Blasmusik auch die Jüngeren faszinieren kann, war bei der Greenhorn Brass zu hören, das zeigte aber auch Dominik Salvisberg von der Musikgesellschaft Niederhelfenschwil mit seinem Solo auf dem Xylophon.

Dominik Salvisberg von der Musikgesellschaft Niederhelfenschwil brillierte auf dem Xylophon. Bild: Zita Meienhofer

Mit der «Mai Wiesn»- Party am Mittwoch wurde das dreitägige Fest fulminant gestartet. Die vielen Besuchenden in Dirndl und Lederhosen schwärmten noch am Freitagabend von dem gelungenen Mittwochabend. Am Samstag folgte für die Organisatoren nochmals ein Lupf, nahmen doch über 600 ehemalige Primarschülerinnen und Primarschüler aus Niederhelfenschwil am Klassentreffen teil.