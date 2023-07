Niederhelfenschwil «Die Kinder wurden digitalisiert»: Sandra Dürig hat während 28 Jahren als Spielgruppenleiterin den Wandel in der Gesellschaft miterlebt Sandra Dürig aus Niederhelfenschwil hat für ihre Spielgruppe eine Nachfolge gesucht und gefunden. Im Gespräch gibt sie einen Einblick in ihre Tätigkeit und die Veränderung in fast drei Jahrzehnten.

Während 28 Jahren leitete Sandra Dürig die Spielgruppe Bäumli in Niederhelfenschwil. Dabei waren stets ihr Maskottchen Muck und später Sophie, die pädagogische Handpuppe. Bild: Zita Meienhofer

Den 5. Juli 2023 wird Sandra Dürig nicht mehr so schnell vergessen. «Ich habe an diesem Tag die Schlüssel an die Schulleitung zurückgegeben. Das ging nicht ohne Tränen», sagt sie. Es ist der Schlüssel zum Raum der Spielgruppe Bäumli in Niederhelfenschwil, welche sie während 28 Jahren geleitet hat.

Nun ist Schluss. Aber nicht, weil die 56-Jährige nicht mehr mag. «Ich möchte mich noch einmal beruflich verändern», nennt sie einen der Gründe. Die gelernte Medizinische Praxisangestellte hat eine 100-Prozent-Stelle im administrativen Bereich eines Unternehmens in der Region angetreten.

Es gibt allerdings noch einen zweiten Grund: Sie hat eine Nachfolgerin gefunden, von der sie überzeugt ist, dass sie die Spielgruppe Bäumli führen kann. Rebecca Hermann ist aus dem Kanton Solothurn nach Niederhelfenschwil gezogen und hat sich für die Tätigkeit in der Spielgruppe interessiert. Nach einem Jahr, in dem Sandra Dürig sie begleitet hat, übernimmt sie nach den Sommerferien die Verantwortung der Spielgruppe Bäumli.

Und dann ist da auch noch der jüngste Spross ihrer vier Kinder. «Andrin ist nun 20 Jahre alt geworden und hat die Lehre beendet. Da habe ich mir gesagt, dass es jetzt gut ist, einen Schlussstrich zu ziehen.» Doch ganz höre sie nicht auf, fügt sie mit einem verschmitzten Lachen an.

Das Kita-Projekt in Lourdes

Während einer Woche im Jahr hat Sandra Dürig wieder intensiv mit Kindern zu tun. Dann, wenn die Interdiözesane Wallfahrt nach Lourdes stattfindet. Das ist meist im April, während der Schulferien. In Lourdes hat sie die Kita (Kindertagesstätte) für die Sprösslinge der helfenden Mitreisenden aus der Schweiz aufgebaut. Mit einem Team von vier bis sieben Mitarbeitenden betreut sie während dieser Woche bis zu elf Kinder.

Ein Gruppenfoto zum Schluss mit Sandra Dürigs letzter Spielgruppenklasse. Bild: zvg

Die Nachfrage war da

Doch nun der Blick zurück. Im Februar 1993 zog Sandra Dürig mit ihrer Familie nach Niederhelfenschwil. Die älteste Tochter war bereits auf der Welt. Sandra Dürig erklärt: «Sie wollte irgendwohin zum Spielen.» In Niederhelfenschwil gab es keine Möglichkeit. Wer damals sein Kind in eine Spielgruppe integrieren wollte, hatte nach Wil zu fahren.

Bereits ein Jahr später wurde der Club junger Väter und Mütter (heute KiMaPa) ins Leben gerufen. Gleichzeitig beschloss eine Bekannte, eine Spielgruppe anzubieten. Durch ihren Wegzug nach kurzer Zeit wurde nichts daraus. Nun nahmen sich Sandra Dürig und Maria Eberle der Sache an. Das war 1995.

Sandra Dürig absolvierte im April die Ausbildung, im August startete sie mit Maria Eberle im Dachgeschoss ihres Hauses. Weil dieser Raum weit oben war, sozusagen in der Baumkrone, wurde der Spielgruppe der Name Bäumli verliehen. Am Dienstag- und Mittwochmorgen zwischen neun und elf Uhr kamen zwischen acht und zehn Kinder ab drei Jahren zum freien und organisierten Spiel zum Haus im Reckholder.

Die Spielgruppe des Schuljahres 1998/1999. Bild: zvg

Im Jahr 2004 kam die Waldspielgruppe «Mulwurf» dazu, die Dürig mit Andrea Boppart leitete und sieben Jahre später an ihre Nachfolgerin übergab. Vermehrt kamen Anfragen an Sandra Dürig, bereits Kinder ab zwei Jahren in die Spielgruppe aufzunehmen. Deshalb rief sie 2006 ein neues Projekt ins Leben, die Minikids.

2008 ging ihr Kindheitstraum in Erfüllung. Die Spielgruppe konnte in das alte Schulhaus in Niederhelfenschwil zügeln. «Ich hatte endlich mein Spielhaus.» Eines, wie es Sandra Dürig aus ihrer Kindheit kannte. Wie damals Franz Hohler und René Quellet in der Sendung «Spielhaus» im Schweizer Fernsehen konnte sie nun die Kinder in ihrem eigenen Reich willkommen heissen: «Chumm ine, es ghört Diine, es heisst Spiilhuus!» Zudem war die Spielgruppe nun dort, wo auch die anderen Kinder waren: im Schulhaus.

Mit den Sinnen tätig sein

Ihr Vorbild ist Maria Montessori. Die Italienerin entwickelte ein Bildungskonzept, das darauf beruht, dass das Kind der «Baumeister seines Selbst» ist. Sanda Dürig legte viel Wert darauf, dass die Kinder mit ihren Sinnen tätig sein können, sich in der Spielgruppe ihren Fähigkeiten entsprechend entwickeln konnten.

Sie sagt von sich selber, dass sie es liebe, mit Kindern etwas zu unternehmen. «Das kommt vielleicht davon, dass ich eine kranke Mutter hatte. Mit der Spielgruppe habe ich wohl eine Kindheit aufgearbeitet.»

Was gibt es Schöneres, als ein Bilderbuch anzuschauen? Bild: zvg

Der strukturelle Wandel ist zu spüren

Während fast dreier Jahrzehnte arbeitete Sandra Dürig mit Kindern. Da hat sich doch einiges geändert? «Ja, die Kinder wurden digitalisiert», kritisiert sie den gesellschaftlichen Wandel. Sie versuchte deshalb umso mehr, den Kindern die verschiedenen Materialien zum richtigen Zeitpunkt näherzubringen.

Ebenso verändert habe sich die Literatur. Es werden nicht mehr die klassischen Kinderbücher auf den Markt gebracht. Sie hält deshalb an ihren Klassikern fest: Raupe Nimmersatt, Traktor Max und Elisabeth wird gesund.

Verändert hat sich die Nachfrage. Noch vor Ausbruch der Pandemie hatte sie mit Ausnahme von Donnerstag jeden Morgen eine Spielgruppenklasse. Nun ist es nur noch der Mittwochmorgen. Sie vermutet, dass dies unter anderem sein könnte, weil die Mütter vermehrt einer Tätigkeit nachgehen und die Kinder in die Kita bringen und nicht mehr in die Spielgruppe.

Eines allerdings ist geblieben. Die natürliche Neugier. «Ein gesundes Kind ist gwundrig, es will entdecken, und dafür braucht es Futter – auch heute noch.»