Niederhelfenschwil «Auf den ersten Blick ist unsere Gemeinde schon sehr grün»: Gemeinderätin Johanna Burri sieht trotzdem Potenzial und erklärt das neue Biodiversitätskonzept Der Gemeinderat Niederhelfenschwil hat ein Biodiversitätskonzept erstellt. Darin ist Handlungsbedarf bei 18 Objekten auf dem gemeindeeigenen Gebiet enthalten. Die Gemeinde ist eine von 20, die ein solches Papier beim Kanton eingereicht haben. Dieser spricht Fördergelder.

Gemeinderätin Johanna Burri in der Wiese vor dem Gemeindehaus, wo zwar Flockenblumen gedeihen, die aber in Sachen Biodiversität noch verbesserungswürdig ist. Bild: Zita Meienhofer

«Wow, das ist ja super.» Dieses Kompliment richtet Johanna Burri, Gemeinderätin von Niederhelfenschwil, an Werkhof-Mitarbeiter Cornel Rusch. Sie freut sich darüber, wie Rusch die Blumenwiese vor dem Gemeindehaus pflegt. Er hat, wie es im Biodiversitätskonzept-Handbuch vorgesehen ist, den Wiesenrand ein Stück zurückgeschnitten und sticht nun die Blacken mit dem Stecheisen aus, anstatt sie mit einem Herbizid zu behandeln.

Burri erklärt, dass mit diesen Massnahmen die Wiese gepflegt aussehe, die Pflanzen geschont werden und weiterhin blühen können. Sie erklärt aber auch, dass auf diesem Grundstück noch Potenzial vorhanden sei.

«Es wurde damals weder einheimisches Saatgut verwendet, noch ist die richtige Saatbeetvorbereitung getroffen worden.»

Die Bewirtschaftung stimme nun, jedoch sei der Bestand in Sachen Biodiversität noch verbesserungsbedürftig. «Das haben wir so mit den entsprechenden Aufwertungsmassnahmen im Biodiversitätskonzept aufgenommen», ergänzt sie.

Die Tafel bei der Wiese vor dem Gemeindehaus informiert über eine extensiv bewirtschaftete Blumenwiese. Bild: Zita Meienhofer

Biodiversität wurde im Gemeinderat ein Thema

Biodiversität ist für Johanna Burri kein Trend, nicht das neue Nachhaltigkeitsschlagwort. Biodiversität kennt die ausgebildete Agronomin seit frühester Kindheit. Die Gemeinderätin ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, auf dem ihre Familie seit 1983 Saatgut von einheimischen Wildpflanzen produziert.

Sie sagt: «Ich wurde zu Hause schon für Biodiversität sensibilisiert und setzte mich dafür ein.» Das Thema sei jedoch schon vor ihrem Amtsantritt vor zwei Jahren im Gemeinderat Niederhelfenschwil ein Thema gewesen, erklärt sie.

Biodiversität bekam im Gemeinderat mit der Gründung der Natur-, Landwirtschafts- und Vernetzungskommission (NLV) mehr Gewicht. Denn der damals verantwortliche Gemeinderat Peter Siegrist, der auch Präsident des Naturschutzvereins Niederhelfenschwil-Zuzwil ist, legte Wert auf die biologische Vielfalt und eine ausgewogene und funktionierende Umwelt.

Handlungsbedarf bei 18 Objekten in den drei Dörfern

Im Frühling 2021 gelangten einige Ideen zur Verbesserung der Biodiversität an den Gemeinderat. Darauf folgte ein Workshop unter der Leitung des Ökobüros Suisseplan Ingenieure AG, mit dem die Gemeinde zusammenarbeitet. Nach dieser ersten Schulung der Mitarbeitenden vom Werkhof und der Schulunterhalt wurde klar, dass ein gemeinsamer regelmässiger Austausch über die Pflege- und Unterhaltsmassnahmen nötig ist.

Werkhofmitarbeiter Cornel Rusch sticht die Blacken mit einem Stecheisen aus. Bild: Zita Meienhofer

Johanna Burri sagt, dass dies der richtige Zeitpunkt gewesen sei, um durch die drei Dörfer zu gehen und die einzelnen Flächen im öffentlichen Bereich zu prüfen. Sie sagt:

«Auf den ersten Blick waren wir uns einig, dass unsere Gemeinde schon sehr grün ist. Beim besonderen Betrachten sind dann die Steingärten, die exotischen Büsche und die Neophyten zum Vorschein gekommen.»

Bei 18 Objekten auf einer Fläche von 3600 Quadratmetern ist Handlungsbedarf vorhanden. Eine Arbeitsgruppe, die aus Workshopteilnehmenden sowie Mitarbeitenden des Ökobüros bestand, schaffte ein Biodiversitätskonzept. Dieses wurde nun dem kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei eingereicht, denn der Kanton spricht für Biodiversitätskonzepte, die bis Ende Jahr eingereicht werden, Fördergelder.

Kanton sucht die Zusammenarbeit mit den Gemeinden

Gemäss Dominik Thiel vom Amt für Natur, Jagd und Fischerei hat sich der Kanton mit der Biodiversitätsstrategie 2018–2025 zum Ziel gesetzt, die biologische Vielfalt im Kanton langfristig zu erhalten und damit eine hohe Lebens- und Umweltqualität sicherzustellen.

Dominik Thiel, Leiter des Amtes Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St.Gallen. Bild: Coralie Wenger

Erreicht werden soll das in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, die mit der Umsetzung ihrer Biodiversitätskonzepte als gute Beispiele vorangehen. Sie sollen private Grundeigentümer dazu animieren, die Siedlungen nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Natur attraktiver zu gestalten.

Entspricht das Konzept den Ideen des Kantons, werden die Bemühungen der Gemeinden finanziell unterstützt. Die Gemeinde Niederhelfenschwil gehört zu den 20 Gemeinden, die bislang ein Konzept eingereicht haben oder dieses bis Ende Jahr noch erarbeiteten werden.

Zurzeit wird das Gesuch aus Niederhelfenschwil beim Kanton geprüft. Gemäss Amtsleiter Thiel müssen die Konzepte konkrete Massnahmen beinhalten, welche die Pflege und Gestaltung von naturnahen Grünflächen betreffen. Wichtig ist ebenfalls, dass diese Massnahmen umgesetzt und weiterentwickelt werden. Thiel sagt:

«Dem Kanton ist daran gelegen, dass die Massnahmen weitergehend verankert werden.»

Dies könne über verschiedene Möglichkeiten geschehen. Aufgewertete Flächen können in den kommunalen Baureglementen oder der Nutzungsplanung gesichert werden. Im Konzept ist deshalb nicht nur aufgelistet, was es zu tun gibt, es gibt auch Auskunft darüber, wann und welche Massnahmen getroffen werden, was damit bewirkt werden soll, wie hoch die Kosten sind und welche Arbeiten in den Folgejahren vorgenommen werden müssen.

Johanna Burri ist erfreut darüber, dass alle Mitwirkenden der Arbeitsgruppe diesen neuen Ideen offen gegenüberstanden und unisono der Ansicht waren, dass etwas gemacht werden müsse. Die Gemeinderätin ist überzeugt, dass die Aufwertung der gemeindeeigenen Flächen ein Schritt in die richtige Richtung ist, hin zu einer blühenden Gemeinde – wie es der Kanton im Motto zu seiner Biodiversitätsstrategie «Ein blühender Kanton für Gesellschaft und Wirtschaft» vorgibt.