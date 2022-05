Niederbüren Neue Häuser, die an Bauernhäuser und Scheunen erinnern sollen: Die Bauherrin erklärt ihre Pläne für die Überbauung an der Staatsstrasse Lucia und Beat Wagner wollen neben ihrer Holzbauwerkstatt drei Wohnhäuser mit insgesamt 20 Eigentums- und Mietwohnungen bauen. Für die Überbauung wurde ein Sondernutzungsplan nötig, derzeit läuft das Mitwirkungsverfahren.

Die Mehrfamilienhäuser mit acht Eigentumswohnungen sollen optisch an Ökonomiegebäude auf Bauernhöfen erinnern. Grafik: PD

Lucia Wagner empfängt im Büro der Holzbaufirma, die ihr und ihrem Mann gehört. Auf dem Tisch ausgebreitet sind Projektpläne und Visualisierungen. Eine «Überbauung mit orts­typischer Architektur», so beschreibt die Gemeinde Niederbüren das Ensemble aus Wohnhäusern, das auf der Wiese neben der Holzbauwerkstatt entstehen soll.

Ein Blick auf die Pläne zeigt, was damit gemeint ist: Giebeldächer und optische Elemente, die Holzläden imitieren; Eternitfassaden in Holztönen, deren Musterung an breite Schindeln erinnert; eine holzverkleidete Tiefgarageneinfahrt, angelehnt an einen Gebäudeanbau, wie er etwa für Stickereilokale typisch war.

Grafik zur Überbauung Staatsstrasse/Unterdorf in Niederbüren.

In den letzten drei Jahren, seit Caroline Bartholet als Gemeindepräsidentin amtiert, nahm das Projekt Form an. Bis zum 9. Juni liegt der «Sondernutzungsplan Staatsstrasse/Unterdorf» im Gemeindehaus zur Mitwirkung auf. Zeitgleich wird er vom Kanton beurteilt. Nötig wurde der Sondernutzungsplan, weil der Bereich, in dem die Gebäude gebaut werden sollen, dem Ortsbild unterliegt und weil zwei der drei geplanten Wohnhäuser zusätzlich zu drei Geschossen auch ein Dachgeschoss aufweisen sollen.

Insgesamt sollen 20 Wohnungen entstehen

Lucia und Beat Wagner hoffen, dass sie im nächsten Jahr mit Bauen beginnen können. Zuerst würde die Scheune hinter dem Haus an der Staatsstrasse 45 abgerissen. Parallel zur Staatsstrasse sollen in diesem Bereich und auf der Wiese daneben zwei Mehrfamilienhäuser mit je acht Eigentumswohnungen entstehen.

Beat und Lucia Wagner auf ihrem Bauland. Bild: Pablo Rohner

In ein paar Jahren würde dann auch das Gebäude an der Staatsstrasse 47 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. In diesem sollen vier Mietwohnungen und eine Dachwohnung Platz finden.

Gemäss einem Bericht von Bruno Bossart, der für die Gemeinde Niederbüren als beratender Architekt in die Planung involviert war, soll das an die Strasse grenzende Haus den Charakter eines historischen Bauern- oder Stickerhauses erhalten, während die Form der Mehrfamilienhäuser dahinter eher an Ökonomiegebäude wie eine Scheune oder einen Schopf angelehnt sein sollen. Diese wurden früher oft in der «zweiten Reihe» hinter den an der Strasse gelegenen Häusern gebaut.

Zwischen den Gebäuden soll eine Begegnungszone mit Bäumen, Wegen und Spielplatzelementen entstehen. Zudem sind eine Tiefgarage und Abstellplätze für Velos geplant. Erschlossen werden sollen die Wohnhäuser über eine neue Zufahrtsstrasse mit Wendeplatz.

Wenig verfügbarer Wohnraum in Niederbüren

Ziel sei es, möglichst viele Eigentumswohnungen zu verkaufen, bevor sie gebaut werden, sagt Lucia Wagner. Neben der Minimierung des Risikos soll dieses Vorgehen es den Erwerbenden ermöglichen, bei der Detailgestaltung der Wohnungen mitzureden.

In Niederbüren wurde in den letzten Jahren nicht viel gebaut, das Angebot ist deshalb nicht allzu gross. Lucia Wagner ist deshalb zuversichtlich, dass Wohnraum im Dorf gefragt ist.

Sie sei sich bewusst, dass das Projekt nach dem Mitwirkungsverfahren und der Beurteilung durch den Kanton noch durch die Auflage kommen muss, bei der Berechtigte Einsprache erheben könnten. Wohl auch darum benutzt sie oft den Konjunktiv, wenn sie über das Bauvorhaben spricht. Trotzdem ist sie optimistisch. Die Gespräche mit den Eigentümerinnen und Eigentümern der angrenzenden Grundstücke seien schon mal positiv verlaufen.