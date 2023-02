Gemeindeverwaltung Niederbüren legt Grundbuchamt mit Oberbüren zusammen Aufgrund der Kündigung des langjährigen Grundbuchverwalters wird das Grundbuchamt Niederbüren nach Oberbüren verlegt. Die Stelle neu zu besetzen, wäre schwierig geworden, argumentiert der Gemeinderat.

In das Gemeindehaus Oberbüren kommt neu auch die Grundbuchverwaltung von Niederbüren. Bild: Lia Allenspach

Der Gemeinderat von Niederbüren hat am 13. Februar entschieden, die Führung des Grundbuchamts Niederbüren an das Grundbuchamt Oberbüren zu übertragen. Wird das fakultative Referendum nicht ergriffen, tritt diese Entscheidung per 1. Mai in Kraft. Dieser Beschluss folgt der Kündigung des langjährigen Grundbuchverwalters Michael Huber, wie es im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Niederbüren heisst.

Erfolglose Suche nach Mitarbeitenden

«Seit einigen Jahren werden immer wieder erfolglos Grundbuchverwaltende für vakante Stellen gesucht», so der Gemeinderat Niederbüren. Bereits einige kleine Gemeinden im Kanton St. Gallen mussten ihre Ämter an grössere Gemeinden auslagern. Dazu kommt, dass das Grundbuchamt Niederbüren anspruchsvolle Nebenaufgaben wie Liegenschaftsverwaltung oder Elektrakassieramt innehat. Aus diesen Gründen hat der Gemeinderat die Stelle gar nicht erst ausgeschrieben, sondern hat sich gleich an die Gemeinde Oberbüren gewandt.

Die Zusammenführung der Grundbuchämter macht in Oberbüren eine personelle Pensumserweiterung von 50 Prozent nötig. In Niederbüren wird eine neue Stelle für eine Sachbearbeiterin oder einen Sachbearbeiter von 50 bis 60 Prozent ausgeschrieben, damit die Nebenaufgaben des bisherigen Grundbuchverwalters künftig weiter wahrgenommen werden können.

Zusammenarbeit der beiden Gemeinden

Bereits jetzt lösen die Gemeinden Nieder- und Oberbüren viele Aufgaben gemeinsam. Oberbüren hatte schon die Stellvertretung für das Niederbürer Grundbuchamt inne und hat Zugriff auf das IT-System. «Die Zusammenarbeit funktioniert bestens», so der Gemeinderat. Jährlich wird die Auslagerung des Amtes 73’100 Franken kosten. Die Erträge von Gebühren, Grund- und Handänderungssteuern werden nach wie vor von der Gemeinde Niederbüren vereinnahmt. (pd)