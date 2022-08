Niederbüren Pater Erich Schädler verlässt die Pfarrei nach zwei Jahrzehnten Seit 44 Jahren ist Erich Schädler Priester, fast die Hälfte davon verbrachte er in Niederbüren. Nun wurde er verabschiedet, er will es künftig ruhiger angehen lassen.

Pater Erich Schädler wird in Niederbüren verabschiedet. Bild: PD

In einem feierlichen Gottesdienst verabschiedete sich der langjährige Priester Erich Schädler von den Gläubigen der Pfarrei Niederbüren. Pater Markus Schulze sprach von einem lachenden und einem weinenden Auge und sagte, Erich Schädler werde jetzt in Gossau etwas ruhigere Zeiten geniessen dürfen.

Pater Erich Schädler ist überzeugt, dass die Menschen heute noch Grund genug haben, sich gegenseitig zum Christsein und zum Leben in und mit der Kirche zu ermutigen. Die persönliche Beziehung zu Gott müsse gepflegt werden, sie sei Ursprung und Fülle des Lebens.

In einem Pressetext schreibt die Seelsorgeeinheit Oberbüren-Niederbüren-Niederwil, dass die Gläubigen in Niederwil in den mehr als zwanzig gemeinsamen Jahren viel von seiner Beziehung zum Schöpfer erfahren durften. Dazu kam eine Fülle an immer wieder speziellen Gottesdiensten zu Taufe, Hochzeit, Erstkommunion, Todesfall usw. Er habe die Gemeinde mit Herz und Hand geleitet, vieles zum Ziel geführt und es verstanden, seine Predigten spannend zu gestalten, was man sicher vermissen werde.

In Niederbüren sind viele Freundschaften entstanden

Pater Schulze bezeichnete Erich Schädler gemäss Pressetext als Augenmenschen, der Natur und Schöpfung liebt. Die interessanten Predigten mit seiner ruhigen, kräftigen Stimme seien oft bildhaft, verständlich gewesen – die Worte seien ins Ohr gegangen, die Bilder ins Herz. Er sei kommunikativ gewesen und habe den Gläubigen Vertrauen geschenkt.

Pater Erich Schädler. Bild: PD

Friede und Nähe zum Herrgott waren und sind ihm wesentliche Bestandteile des Daseins. Er sei vielseitig engagiert und habe einen guten Draht zu allen Gemeindemitgliedern gehabt, was sicher weiterhin bestehen werde – Gossau sei ja nicht aus der Welt. Die Verbindung zu «seinen» Niederbürern werde bleiben, seien doch auch viele gute Freundschaften entstanden. Er blicke gerne zurück auf die vielen angenehmen Stunden und Jahre in Niederbüren, Oberbüren und Niederwil.

44 Jahre Priester

Pater Erich ist seit 44 Jahren Priester, davon war er die halbe Zeit in Niederbüren, was beiden Parteien ein gutes Zeugnis ausstellt. Er dankte allen Gläubigen von Herzen für die wertvollen gemeinsamen Jahre, für den spannenden Weg, der ihnen gegönnt war. «Eine Entschuldigung muss sein», betonte er: «Ich konnte mir nie die Namen der Minis merken, ihre Gesichter aber schon.» Mit Applaus dankten die Anwesenden und freuen sich auf ab und zu eine Begegnung oder einen gemeinsamen Gottesdienst. (pd)