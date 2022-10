Niederbüren Deutliches Ja für einen neuen Kindergarten und zusätzlichen Schulraum Die Stimmberechtigten genehmigten den Wettbewerbs- und Projektierungskredit für den Neubau der beiden Kindergärten und für zusätzlichen Schulraum ohne Gegenstimme. 2026 soll der Schulbetrieb in den neuen Räumen aufgenommen werden.

Vielleicht ging es auch um ihre zukünftige Schule. Ihre Eltern jedenfalls stimmten – wie die grosse Mehrheit der Niederbürer Stimmberechtigten – für den Wettbewerbskredit und den Projektierungskredit für den Neubau des Kindergartens und den zusätzlichen Schulraum. Bild: Christof Lampart

Das Resultat war ebenso eindeutig wie die Veranstaltung kurz. Kaum mehr als 20 Minuten verstrichen zwischen der Eröffnung und Schliessung der ausserordentlichen Schulbürgerversammlung, zu welcher die Primarschule Niederbüren in die Kirche Niederbüren eingeladen hatte.

Am Ende der Auszählung hatten sich 92 Stimmberechtigte für die Kredite in einer Gesamthöhe von 390’000 Franken ausgesprochen, vier enthielten sich der Stimme; Gegenstimmen gab es keine. Der Kredit wird über zehn Jahre hinweg abgeschrieben.

Der Kindergarten ist nicht mehr zeitgemäss

Zuvor hatte Schulratspräsidentin Patrizia Manser die Schulraumplanung vorgestellt. In deren Fokus steht die Integration der beiden Kindergärten ins Schulareal. Heute verteilen sich die Räume im über hundertjährigen Hauptbau des Kindergartens auf zwei Stockwerke.

«Das Raumangebot für einen Kindergartenbetrieb ist nicht mehr zeitgemäss», sagte Manser an der Versammlung. Zudem sei der Pavillon aus dem Jahr 1994, der damals als zehnjähriges Provisorium vorgesehen war, heute «viel zu klein und baufällig». Und die sanitären Anlagen seien in beiden Gebäuden «unterdimensioniert».

Schulratspräsidentin Patrizia Manser durfte feststellen, dass die angedachten Schulprojekte grossen Rückhalt in der Bevölkerung geniessen. Bild: Christof Lampart

Schule: Innere Erschliessung mangelhaft

Es sei klar und unbestritten, dass neue Unterrichtsformen und eine zunehmende Individualisierung und Differenzierung im Unterricht heute mehr Unterrichtsplatz beanspruchten als früher, so Patrizia Manser. Früher, das bedeutet im Fall von Niederbüren «vor einem Vierteljahrhundert» – fand doch die letzte Schulhausrenovierung inklusive Anbau weiterer Schulzimmer 1996 statt.

Die Bausubstanz des Schulhauses sei zwar nach wie vor gut, sagte Manser, es hapere heute vor allem an der inneren Erschliessung. Zum einen sei das Schulhaus nicht hindernisfrei, wie es heute die gesetzlichen Grundlagen erfordern. Zum anderen fehlen im Raumprogramm verschiedene Räume.

So verfügen zum Beispiel die textilen und sonstigen Werkräume über keine Materialräume. Zudem seien die Gruppenräume teilweise schlecht angeordnet, was dazu führe, dass «die Klassen durch das ganze Schulhaus müssen, um in den Gruppenraum zu gelangen», wie die Schulratspräsidentin sagte.

Dies habe zur Folge, dass die Lehrer nicht immer den Überblick über die ganze Klasse haben. Ein weiterer Punkt sind die fehlenden Räume für eine Tagesstruktur. Letztere werde aber in absehbarer Zeit gesetzlich vorgeschrieben sein, weshalb man als Schulgemeinde nicht darum herumkomme, solche Räume zu schaffen.

Frühere Baukosten so gut wie abgeschrieben

Manser machte deutlich, dass sich die Primarschule Niederbüren nicht nur den Wettbewerbs- und Projektierungskredit, sondern auch das geschätzte Baugesamtvolumen von fünf Millionen Franken leisten könne – und zwar ohne Steuerfusserhöhung.

Die Schulgemeinde habe über die letzten 25 Jahre 6,9 Millionen Franken für den Anbau und die Sanierung des Schulhauses im Jahr 1996 und für den Neubau der Sporthalle im Jahr 1997 abgeschrieben. Die Schule sei schon ganz abgeschrieben, die letzte Tranche für die Sporthalle werde im Jahr 2023 fällig. Manser: «Wir haben also wieder genügend Spielraum.»

Schulbetrieb soll 2026 aufgenommen werden

Der Wettbewerb für die neuen Schulbauten wird offen ausgeschrieben. Aus den Bewerbungen werden zwölf Architekturbüros zur Teilnahme am anonym durchgeführten Wettbewerb ausgewählt. Der Wettbewerb wird im Jahr 2023, die Projektierung bis Mitte des Jahres 2024 durchgeführt.

Ende 2024 befinden die Stimmberechtigten über den Ausführungskredit. Bei einem Ja soll unmittelbar danach die Baueingabe folgen. Geht alles glatt, wird damit gerechnet, dass die Neubauten und der neue Schulraum Ende 2026 in Betrieb genommen werden können.