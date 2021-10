Niederbüren Ausstellung im Textilmuseum Niederbüren: So entstand die Nähmaschine Das Textilmuseum Sorntal zeigt verschiedene Bereiche der Textilwirtschaft. Einer davon ist die Nähmaschinensammlung mit rund 100 Exponaten von über 40 Herstellern.

Sattlernähmaschine 1910: Auf diesem Modell wurden auch defekte Militärschuhe geflickt. Bild: Ernst Inauen

Auch der Museumsbetrieb in Niederbüren litt in den letzten anderthalb Jahren unter den Einschränkungen wegen der Coronapandemie. So konnten im Jahre 2020 nur noch etwa 200 Museumsbesucher begrüsst werden. Dennoch war der Verein Textilmuseum Sorntal Niederbüren nicht untätig.

Verschiedene Mitglieder leisteten Unterhaltsarbeiten und sortierten und inventarisierten die Exponate. Ebenso wurden Umlagerungen im Obergeschoss vorgenommen und neue Archive eingerichtet. Das Vereinsmitglied Ruedi Beier befasste sich vor allem mit der umfangreichen Nähmaschinensammlung, die er neu ordnete und inventarisierte. Er reinigte die rund 100 antiken Schmuckstücke und stellte sie instand, sodass sie wieder einsatzbereit sind.

Nadeln aus Fischgräten oder spitzen Knochen

Die Geschichte der Nähmaschine reicht weit zurück und basiert auf der Handwerkskunst des Nähens. Schon vor über 20'000 Jahren nutzten die Menschen erste Nadeln aus Fischgräten, spitzen Knochen oder Horn und Garn aus Tiersehnen. Im 18. Jahrhundert ersetzten in der Industriellen Revolution nach und nach Maschinen die Handwerkskunst des Nähens.

Die eigentliche Geschichte der Nähmaschine begann im Jahre 1790, als der Engländer Thomas Saint ein Patent für die erste einsatzfähige Nähmaschine anmeldete. 1830 wurde die erste Nähmaschinenfabrik gegründet, worauf diverse Weiterentwicklungen folgten. Namhafte Hersteller wie Singer, Bernina, Elna, Pfaff und zahlreiche andere Firmen entwickelten unzählige Varianten.

Das Textilmuseum zeigt zahlreiche Modelle von Nähmaschinen. Bild: Ernst Inauen

Singer ist einer der bekanntesten Nähmaschinenhersteller in der Geschichte der Nähmaschine. Er baute ein ganzes Imperium auf, das bis heute Bestand hat. Er entwickelte den Vorläufer der heutigen modernen Nähmaschine mit Tretkurbel und einer sich auf und ab bewegenden Nadel.

Nähmaschinen extra für Kinder

Schon Ende des 19. Jahrhunderts wurden auch Kindernähmaschinen produziert und bis in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehörten in vielen Familien solche Kleinmaschinen zu den Geräten, auf denen die Kinder den Nähmaschinenumgang erlernten. Diese Kindernähmaschinen lassen sich auch von Kinderhand bei den ersten Nähversuchen leicht bedienen.

Für Kinder leicht zu bedienen: die Kindernähmaschine. Bild: Ernst Inauen

In der Ausstellung im Sorntal kann eine grosse Auswahl solcher Geräte betrachtet werden. Zudem lädt die Sammlung ein, sich in die Textiltechnik im Laufe der Jahrhunderte zu vertiefen.