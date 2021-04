Niederbüren 200 Mitglieder verfolgen Online-Versammlung des Vereins Rock- und Pop-Museum – es zeichnet sich ein Führungswechsel ab Coronakonform fand die GV des Vereins Rock- und Pop-Museum Niederbüren per Livestream statt. Präsident Roland Tschiibii Grossenbacher wusste nur Positives zu berichten. Trotz Corona stimmen auch die Finanzen.

Präsident Roland Tschiibii Grossenbacher im Rock- und Pop-Museum Niederbüren. Bild: Ralph Ribi (21. Februar 2021)

(vk) Die Website des Rock- und Pop-Museums Niederbüren hat über 25'000 Nutzer aus sechs Kontinenten, 81 Ländern und 1386 kleinen und grossen Ortschaften sowie 425 Einträge im Gästebuch. Auf Google findet man 91 Rezensionen. Seit der Eröffnung im Jahr 2013 bestaunten 1622 Gruppen das Museum. Auch die Generalversammlung des Museumsvereins stiess auf reges Interesse. Etwa 200 der 530 Vereinsmitglieder verfolgten den Anlass via Livestream.

Mit Bildern blickte Vereinspräsident Roland Tschiibii Grossenbacher auf das vergangene Jahr zurück, aus dem er das Beste gemacht hat. 142 Gruppenführungen fanden statt, 125 wurden abgesagt, viele stehen noch an. Trotz allem konnte Kassier Michael Huber einen hervorragenden Jahresabschluss präsentieren. Das erfreulich grosse Eigenkapital soll einst dazu dienen, die ganze Sammlung an Unterschriften, Awards und so weiter vom Präsidenten und dessen Gattin Uschy in den Verein zu überführen.

Award der Rolling Stones und abspielbare Schallplatte aus Schoggi

Besucherinnen und Besucher des Museums bringen oft Geschenke mit. Vom Fotografen Serge Panoff, der viele Weltstars vor der Kamera hatte, kamen 16 seiner Bilder. Postauto Ostschweiz brachte St.Galler Biber und Hampi Pfändler einen Award der Beach Boys. Jürg Caluori überraschte mit einem 35 Kilogramm schweren Buch mit Bildern der Rolling Stones und einem Vorwort von Bill Clinton.

Die Raiffeisenbank Region Uzwil übergab dem Rock- und Pop-Museum einen kostbaren Award der Rolling Stones. Wenn Marco Zappa vorbeischaut, gibt es jeweils ein spontanes Konzert – zur Freude der Anwesenden. Aus dem Schwarzwald fand eine abspielbare Schoggi-Langspielplatte mit dem Badenerlied den Weg nach Niederbüren. Roli Geiger von der Firma Computer Fritz aus Bischofszell schenkte einen virtuellen Museumsrundgang.

2023 gibt es einen Präsidentenwechsel

Seit Anfang dieses Jahres ist das Rock- und Pop-Museum Niederbüren Mitglied des Vereins Thurkultur. Ob die vorgesehenen Veranstaltungen stattfinden können, steht aber noch in den Sternen. Eine Zusammenarbeit gibt es ausserdem mit der Autobau Erlebniswelt Romanshorn. «Wir sind als Partnermuseum erwählt worden und haben einen Extra-Museums-Corner», freute sich Grossenbacher.

Der Verein konnte auf dem gleichen Stockwerk wie das Museum eine grosse Dreizimmerwohnung räumen für eine allfällige Erweiterung. Solange der Raum nicht genutzt wird, fallen keine Mietkosten an. Dafür bedankt sich der Vorstand bei der Firma Alurex Soleda AG.

Für die Generalversammlung 2023 wird Vorstandsmitglied Severo Marchionne als neuer Präsident vorgeschlagen. Geboren in den Abruzzen, inmitten von Reben und Olivenbäumen, zog er als Kind mit den Eltern in die Schweiz nach Flurlingen. Musik bedeutet dem 54-Jährigen alles. Er ist gelernter Radio/TV-Elektriker, wechselte dann zur Informatik, war später aktiv bei Radio Munot und ist seit elf Jahren Musikredaktor bei Radio Swiss Pop Music – er hat also sein Hobby zum Beruf gemacht. Vor zwei Jahren kam er ins Museum und wie ein Blitz durchfuhr es ihn: «Das ist meine Welt.» Tschiibii und Uschy Grossenbacher sowie der Vorstand sind überzeugt, dass mit ihm genau der richtige Mann an die Vereinsspitze kommt.