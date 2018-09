Nicole im Doppelpack – Das sind die neuen Präsidentinnen des Elternvereins Der Elternverein Flawil startet mit einem erneuerten Vorstand in den Herbst. Das Präsidium teilen sich Nicole Bollhalder und Nicole Schaier. Andrea Häusler

Das neue Co-Präsidium des Elternvereins: Nicole Bollhalder (links) und Nicole Schaier. (Bild: Andrea Häusler)

Das Bangen um den Fortbestand des Elternvereins Flawil hat ein Ende. An einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung wurden, am Mittwoch, Nicole Bollhalder (bisher Kassierin) und Nicole Schaier als Co-Präsidentinnen in die Vereinsleitung gewählt. Neue Kassierin ist Stefanie Kast, als Aktuarin amtet Patrizia Gmür. Die Fäden für die Durchführung des Ferienplauschs laufen bei Christina und Michael Huber sowie Jacqueline Abegg zusammen. Wobei diese nicht Teil des Vorstandes sind.

Rückläufige Beteiligung

Die Wahl der neuen Vorstandsmitglieder war letztlich eine rein formale Angelegenheit. Die Beteiligung an der Versammlung lag, die Chargenträger inklusive, bei acht Personen. Für den nach drei Jahren zurücktretenen Präsidenten Dietmar Klement keine Überraschung.

«Wir führten schon schlechter besuchte Hauptversammlungen durch.»

Dabei zählt der Elternverein immerhin um die 230 Mitglieder. Das fehlende Interesse an den ordentlichen Geschäften erklärt Klement zweckoptimistisch mit dem offensichtlichen Vertrauen in den Vorstand.

Massiv weniger Anmeldungen

Das Bedürfnis nach Aktivitäten, die sich an Familien mit Kindern richten, bestehe nach wie vor. Das zeige die ungebrochene Nachfrage nach den Kursen, die jeweils während des Ferienplauschs im Frühling angeboten werden. Obwohl sich die Zahl der Anmeldungen in den vergangenen acht Jahren von rund 580 auf 220 in diesem Jahr reduziert habe.

Klement stellt fest, dass Familien öfter auch in den Frühlingsferien ortsabwesend seien. «Eine Zeiterscheinung, die nichts mit dem Angebot zu tun hat und auch nicht abänderlich ist.»

Verein neu beleben

Auf den Ferienplausch wollen die Co-Präsidenten ein besonderes Augenmerk legen. Aber auch andere Aktivitäten sollen den Verein neu beleben. Welche das sein werden, wollen Nicole Bollhalder und Nicole Schaier in den nächsten Wochen eruieren.

Erst geht es nun darum, sich in die neue Aufgabe einzuarbeiten. Denn beide sagen übereinstimmend, dass ihre Kandidatur ein Spontanentscheid mit Herz gewesen sei. Einer jedoch, der dem Elternverein das Überleben sichert. Denn noch vor Jahresfrist war dieses keineswegs garantiert.

«Verschiedene Vorstandsmitglieder wollten zurücktreten, Ersatz für diese gab es jedoch nicht»,

sagt Dietmar Klement rückblickend. Die alte Führungscrew habe daraufhin entschieden, noch bis zum Sommer weiterzumachen und aktiv nach Freiwilligen zu suchen. Der Mühen Lohn waren 15 Neumitglieder und genügend Personen, die bereit waren, Vorstandsarbeit zu leisten.