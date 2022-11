Neuzuzüger «Willkommen in der kleinen Grossstadt»: Viele Menschen wollen Wil besser kennen lernen Die Stadt Wil begrüsste am Samstag ihre Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger in der Tonhalle. Der Anlass war ausserordentlich gut besucht.

Die Neuzuzügerbegrüssung in der Tonhalle war gut besucht. Bild: Christof Lampart

«The Final Countdown». Für was genau dieser gelten sollte – den Start zur Veranstaltung oder die Weiterentwicklung Wils –, blieb zwar komplett offen, als die Stadtmusik Wil den Rockklassiker aus den 80er-Jahren anstimmte. Doch eines war unbestritten: Es waren wohl selten so viele Erwachsene, Jugendliche und Kinder gekommen, wenn die Äbtestadt zur Neuzuzügerbegrüssung eingeladen hatte, wie am vergangenen Samstag.

Stadtpräsident Hans Mäder und die Wiler Stadtmusik auf der Bühne. Bild: Christof Lampart

Rund 280 Personen füllten die Tonhalle bis auf den letzten Platz. Kein Wunder, dass Stadtpräsident Hans Mäder über das ganze Gesicht strahlte, als er über die Menge blickte. Mäder forderte die Menschen dazu auf, nicht nur in Wil zu wohnen, sondern sich auch für die Stadt zu engagieren. «Nehmen Sie den Begriff ‹Einwohner› ernst und bringen Sie sich hier ein, indem Sie sich aktiv am kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Geschehen beteiligen», sagte Mäder und zitierte, wie um das soeben Gesagte zu bestätigen, den Schriftsteller Max Frisch: «Demokratie heisst, sich in die eigenen Angelegenheiten einzumischen.»

Vom regen Vereinsleben profitieren

Dass es dazu viele Gelegenheiten gäbe, zeigte Mäder anschliessend anhand eines kurzen Tour d’Horizon, an welchem er unter anderem auf die 330 Wiler Vereine einging und zum Schluss mutmasste, «dass Sie sicherlich finden, was Sie brauchen, um sich hier in Wil gesellschaftlich wohlzufühlen». Aber auch sonst biete Wil vieles, damit man sich als Zuziehende hier wohlfühlen könne: wie zum Beispiel 90 Gastronomiebetriebe, aber auch 1800 Arbeitsstätten mit 15'000 Stellen.

Während des Brunchs wurden Kontakte geknüpft. Bild: Christof Lampart

Wohl ergehen liessen es sich die Anwesenden nach der Ansprache von Hans Mäder auch am reichhaltigen Brunchbuffet, zu dem Wil sowohl in den Theatersaal als auch ins Untergeschoss der Tonhalle eingeladen hatte. Im Gespräch mit den Tischnachbarn wurden schnell neue Kontakte geknüpft und Gespräche geführt, die teilweise auch über das Essen hinweg weitergeführt wurden. Auch der ganze Wiler Stadtrat sowie etliche Vereinsvertreter mischten sich unter die Menge und suchten den Kontakt zu den Gästen.

Die Stadttambouren leiteten die Führungen in der Altstadt ein. Bild: Christof Lampart

Daneben wurde auch kulturell einiges geboten: Während in der Tonhalle die Stadtmusik Wil und der Männerchor Concordia aufspielten und sangen, leiteten die Stadttambouren mit schmissigen Klängen vor dem Kirchplatzschulhaus zu den anschliessenden Führungen durch die Wiler Altstadt über. Kurzum: Es war ein abwechslungsreicher, geselliger und informativer Vormittag, bei dem wohl vielen vieles in bester Erinnerung geblieben sein dürfte.