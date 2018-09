Neustart für das KV KV-Lernende besser auf neue, digitale Anforderungen am Arbeitsmarkt vorbereiten – das will ein Ostschweizer Projekt, das am Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil entwickelt wurde. Gestern stellten die Verantwortlichen ihre Pläne vor. Lara Wüest

Strukturwandel in der kaufmännischen Lehre: Künftig zählt nicht mehr die klassische Sachbearbeitung, sondern die praxisbezogene Problemlösung im Berufsalltag. (Bild: Getty)

Die kaufmännische Lehre steht vor den neuen Herausforderungen einer digitalen und vernetzen Welt. Zunehmend bestimmen nicht mehr Ordner und Papierdokumente den Büroalltag, sondern Cloud Computing und neue Software, Routineaufgaben werden automatisiert. Laut dem Bildungsbericht Schweiz 2018 wird das KV in Zukunft ganz anders aussehen als heute.

Ein neues Projekt in der Ostschweiz hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, das KV zu modernisieren: das KV 4.0. Das Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil (BZWU) hat dieses zusammen mit regionalen Ausbildungsbetrieben und dem Amt für Berufsbildung St. Gallen lanciert. Gestern stellten die Verantwortlichen das Projekt an einer Medienkonferenz vor. «Die Jugendlichen sollen künftig auf dem Arbeitsmarkt bestehen können», sagte Beat Bollinger, Präsident des Vereins KV 4.0 und Vorsitzender der Bankleitung bei der Raiffeisenbank Wil.

Ein neues, marktfähiges Produkt entwickeln

Neu an diesem KV ist ein Praxisjahr zwischen dem zweiten und dritten Lehrjahr. Die Ausbildung dauert nicht mehr drei, sondern vier Jahre. Ziel des Praxisjahres ist es, die Jugendlichen besser auf den späteren Berufsalltag vorzubereiten. Dazu sollen sie neun Wochen in einem anderen Betrieb arbeiten, etwa auf dem Bau oder in einem Hotel.

Danach folgt eine Projektarbeit von ebenfalls neun Wochen. «Dabei werden die Lernenden zum Beispiel ein neues Produkt entwickeln, das dann auf den Markt kommt», sagte Urs Thoma. Er ist zuständig für den Bereich KV am Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil und Geschäftsführer des Vereins KV 4.0.

Im Anschluss reisen die Jugendlichen für viereinhalb Monate nach England, um die Sprache zu lernen und in einem ausländischen Betrieb mitzuarbeiten.

«Wer das Praxisjahr nicht schafft, muss überbrücken»

Ab diesem Herbst können Jugendliche in sechs Ostschweizer Betrieben ein solches KV absolvieren. Diese tragen auch den Hauptteil der Ausbildungskosten (siehe Kasten). Wer sich dafür interessiert, muss einen Notenschnitt von mindestens 4,5 vorweisen können. Die Betriebe entscheiden dann im Verlauf des ersten Lehrjahres, ob ein Lernender für das KV 4.0 in Frage kommt. Unklar ist derzeit noch, was geschieht, wenn ein Jugendlicher oder eine Jugendliche das Praxisjahr nicht schafft, etwa weil er oder sie sich während des Auslandaufenthalts nicht wohl fühlt. Ins dritte Lehrjahr übertreten können die Jugendlichen nicht, weil dieses bereits angelaufen ist. Urs Thoma: «Die Lernenden werden das Praxisjahr überbrücken müssen.» Wie genau, ist noch offen. Man werde von Fall zu Fall eine Lösung suchen.

Und auch die Rückkehr aus dem Praxisjahr und der Start ins letzte Lehrjahr könnte einigen schwerfallen: «Die Lernenden haben dann ein Jahr lang keinen Französischunterricht gehabt. Das kann zur Herausforderung werden», sagte Urs Thoma.

1000 Franken pro Monat

An der Gründung des Projekts sind sieben Partner beteiligt: Das Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil, das Amt für Berufsbildung des Kantons St. Gallen, die Raiffeisenbanken Regio Uzwil und Wil, die St. Galler Kantonalbank, der Technologiekonzern Bühler in Uzwil und die Gemeinde Uzwil. Ausser dem Berufs- und Weiterbildungszentrum bieten alle ab diesem Lehrjahr eine KV-4.0-Lehrstelle an.

Jeder von ihnen hat an das Projekt bisher 12000 Franken beigesteuert. «Die Anfangsfinanzierung ist gesichert», sagte Urs Thoma. Damit könnten vorerst rund 15 solche KV-Lehrstellen finanziert werden. Doch die Verantwortlichen haben sich ein weit höheres Ziel gesetzt: «Wir möchten 50 Lehrbetriebe für das Projekt gewinnen», sagte Thoma. Derzeit seien sie mit zahlreichen Unternehmen im Gespräch.

Günstiger als ein Studium

Den Hauptteil der Kosten sollen künftig diese Lehrbetriebe übernehmen. Denn mit dem zusätzlichen Praxisjahr im dritten Lehrjahr kostet das neue Ausbildungsprogramm mehr als ein herkömmliches KV: «Die Betriebe müssen mit Kosten von ungefähr 1000 Franken pro Monat rechnen», sagte Thoma. Verglichen mit anderen Ausbildungen, etwa mit einem Studium, sei das aber wenig. Es stellt sich die Frage, weshalb ein Lehrbetrieb die Ausbildung finanzieren sollte. Auch die Unternehmen würden davon profitieren, sagte Thoma. Es sei ein gutes Angebot, um Lernende anzuwerben und im Wettbewerb, um den Nachwuchs attraktiv zu bleiben.