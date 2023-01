Neujahrsanlass Sternsinger zwischen Kühen und Politikern: Neujahresapéro auf dem Bauernhof Seit zehn Jahren gibt es den Neujahrsapéro des Quartiervereins Bronschhofen. Doch wohl noch nie war der Andrang so gross wie in diesem Jahr als die Bauernfamilie Rickenmann aus Trungen auf ihren Hof einlud.

Gastgeber Marcel Rickenmann (rechts) zeigte seinen neuen Stall und erklärte die verschiedenen Funktionen. Bild: Christof Lampart

Dass so viele Leute kamen, war jedoch wohl weniger dem Vereinsjubiläum – den Quartierverein Bronschhofen gibt es seit der Fusion von Bronschhofen und Wil im Jahr 2013 – geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass die Familie Rickenmann erstmals ihren knapp ein halbes Jahr «jungen», neuen Laufstall der breiten Öffentlichkeit vorstellte.

Regierungsrätin und Sternsinger kamen

«So ein moderner Stall ist immer etwas Interessantes und lockt die Leute an», sagte denn auch Vereinspräsident Kurt Hollenstein, welcher bei Gulasch und Glühwein nicht nur das neue Jahr, sondern auch an die 100 Gäste willkommen heissen konnte. Unter den Letzteren befanden sich auch die ehemalige Wiler Stadtpräsidentin und jetzige St. Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann sowie, mit Ursula Egli und Andreas Breitenmoser, zwei aktuelle Mitglieder des Wiler Stadtrates. Auch die Sternsinger schauten vorbei und überbrachten den Leuten den Segen «Christus mansionem benedicat» («Christus segne dieses Haus») und sammelten Geld für nationale und internationale Kinderschutzprojekte.

Abläufe auf dem Bauernhof erklärt

Dem Gastgeber, Marcel Rickenmann, kam die Aufgabe zu, den Stall und seine Funktionen zu erklären. Er tat dies anschaulich und einwandfrei – und wurde trotzdem von den Anwesenden mit allerlei Fragen über den Laufstall gelöchert. Dem Landwirt gefiel dies sichtlich. Denn in einer Zeit, in der immer weniger Menschen über die realen, täglichen Abläufe auf einem bäuerlichen Betrieb Bescheid wissen, ist ein solches Interesse Gold wert.

Die Sternsinger sammelten für Kinderschutzprojekte. Bild: Christof Lampart

So erfuhren die Gekommenen, dass im Stall alles weitgehend elektronisch gemessen und beim Melken auf einen Melkroboter zurückgegriffen wird. Dabei werde alles so gesteuert, dass keine Kuh zu oft gemolken und Krankheiten sofort erkannt werden können. Nur wenn die Software mal ausfällt, dann ist Feuer unterm Dach, denn eine Kuh will gemolken sein. «Das ist bis jetzt zweimal passiert, aber das Problem konnte dann mit Support binnen weniger Stunden behoben werden», erzählte Marcel Rickenmann.