Neujahrsbegrüssung Zufällige Ehre mit 88 Jahren: Anselm Stieger wird Wiler König auf Zeit Am Freitag war Dreikönigstag und diesen feiert Wil traditionell in der Kunsthalle. Dutzende Teilnehmende wurden Zeugen davon, wie Anselm Stieger zur Königsfigur im Kuchen und zur Krone auf dem Haupt kam .

Anselm Stieger (links) erhält von Wils Stadtpräsident Hans Mäder die Krone aufgesetzt. Bild: Christoph Heer

Ein Stück nach dem anderen wird dem grossen Dreikönigskuchen entnommen. Wem wird wohl dieses Jahr der Griff zum Königsweggli gelingen? Es ist einer, der es wahrlich verdient hat. Anselm Stieger, gelernter Maurer, pensionierter Architekt und passionierter Sänger. Ihm gönnt man es, amtete er doch in den 70er- und 80er Jahren auch während zweier Legislaturen im Stadtrat.

«Noch heute verfolge ich das Geschehen in und um Wil», sagt er und ergänzt, dass er auch als König nichts verändern würde. Der Stadtrat, die Vereine und Institutionen leisteten gute Arbeit. «Allerdings werde ich im Auge behalten, wie politisiert wird und wie Stadtpräsident Hans Mäder seines Amtes waltet», sagt Stieger nach der Krönung durch den Stadtpräsidenten lachend. «Lassen wir die Personen in ihren Funktionen arbeiten, dann kommt das schon gut», schloss König Anselm der Erste, der mit seinen 88 Jahren wohl als einer der ältesten Könige in die Annalen der Äbtestadt eingehen wird.

Offene Türen für die Bevölkerung

Stadtpräsident Hans Mäder, Politiker aller Parteien, Vereinsmitglieder, Wiler und Bronschhofer feierten nach zweijährigem, coronabedingtem Ausfall, wieder gemeinsam den Dreikönigstag. «Der direkte Kontakt und der Dialog mit der Bevölkerung ist uns enorm wichtig, er ist gar essenziell für unsere Arbeit im Stadtrat», sagte Hans Mäder in seiner Ansprache. Seine Türen seien stets offen für die Anliegen aus der Bevölkerung. «Der Stadtrat hat sich vor zwei Jahren Legislaturziele gesteckt und an diesen werden wir auch in diesem Jahr weiterarbeiten. Unser Ziel ist es, die Stadt weiterzubringen.»

Ein Prosit mit Glögi

So liess es sich das Wiler Stadtoberhaupt nicht nehmen, mit der Bevölkerung aufs neue Jahr anzustossen, und das – wie es die Tradition will – mit einem Schluck Glögi. Dieser originale finnische Glühwein wurde von den Mitgliedern der Regionalgruppe Ostschweiz der Schweizerischen Vereinigung der Freunde Finnlands zubereitet.