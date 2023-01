Neues Jahr Silvesterumzug mit Laternen und Feuerwerk – auch das zehnjährige Jubiläum der Fusion Wil und Bronschhofen wurde gefeiert Hunderte Laternen erhellten die Wiler Altstadt, die Stadttambouren und die Stadtharmonie sorgten für die Musik und auf das zehnjährige Jubiläum der Gemeindefusion zwischen Bronschhofen und Wil wurde angestossen.

Unzählige junge Laternenträger nahmen am Silvesterumzug teil. Bild: Christoph Heer

Derart viele Personen sah man seit vielen Jahren nicht mehr an einem der ältesten Wiler Brauchtümer. Den grössten Applaus am traditionellen Silvesterumzug erhielten eindeutig die Macher des grossen Feuerwerks. Minutenlang wurde ein Spektakel in den Wiler Himmel gezaubert. Es war in diesem Sinne das Jubiläumsfeuerwerk zu zehn Jahre Fusion von Bronschhofen und Wil.

«Seit zehn Jahren sind wir nun gemeinsam auf dem Weg in die Zukunft, wobei wir uns im Stadtrat auch bewusst sind, dass man es nie allen ganz recht machen kann», sagte Stadtpräsident Hans Mäder. «Doch heute Abend wollen wir noch einmal miteinander auf das vergangene Jahr zurückblicken, auf Hochs und Tiefs, dabei aber den Blick auch auf das kommende, herausfordernde Jahr richten.» Hans Mäder bedankte sich in erster Linie bei den vielen Kindern, welche für diesen Silvesterumzug wiederum viele schöne Laternen gebastelt haben.

Nach dem Silvesterumzug dürfen die Laternenträger einen Silvestermann abholen. Bild: Christoph Heer

Auf der Jubiläumsroute

Nicht fehlen dürfen an diesem Anlass die Stadttambouren und die Stadtharmonie, die sich an vorderster Front auf die Jubiläumsroute begeben haben. Der Weg führte dieses Mal vom Hofplatz über die Marktgasse hinab zum Bärenbrunnen und weiter zum Weier. Beim Damm angekommen hielt man inne und suchte sich den besten Platz, um das besagte Feuerwerk geniessen zu können.

Zurück auf dem Hofplatz – man darf mit Bestimmtheit von 1000 Besucherinnen und Besuchern sprechen – erklang das Wiler Lied «Mis Städtli». Während die Kinder nun Schlange standen, um verdientermassen ihren Silvestermann entgegenzunehmen, gönnten sich die Erwachsenen einen ersten Punsch oder Glühwein.

Geselliges Beisammensein unter dem riesigen, beleuchteten Weihnachtsbaum stand nun im Interesse der Anwesenden. «Es guets Neus» hier, «Guete Rutsch» da, kleine und grosse Laternenträger, Politiker, Sportler und ganz viele Wilerinnen und Wiler haben zusammen gefeiert.