Neuer Werkhof im Raum Wil:

Kanton zeigt keine Eile Der Kanton sucht noch immer nach einem neuen Standort für den bestehenden Werkhof in Wil. Jetzt bietet sich Uzwil an.

Andrea Häusler

Der in die Diskussion eingebrachte Werkhofstandort liegt an der Henauerstrasse zwischen der Maillart-Thurbrücke und der Autobahnbrücke an der Felseggstrasse in Henau. Bild: Andrea Häusle

8. März 2015: In einer Referendumsabstimmung lehnt Zuzwils Stimmbürgerschaft den Teilzonenplan «Schuelwesen» ab. Mit dem Nein zur Umzonung des 6400 Quadratmeter grossen Landwirtschaftsgebiets an der St. Gallerstrasse in Züberwangen werden die Pläne des kantonalen Tiefbauamts schlagartig zunichtegemacht. Dieses beabsichtigte nämlich, auf dem Areal einen Werkhof für den Unterhaltsdienst zu bauen. Der neue Stützpunkt sollte die bestehenden Werkhöfe in Wil und Oberbüren ersetzen. Denn speziell der kantonale Werkhof in Wils Stadtzentrum genügt den Anforderungen der Zeit nicht mehr. Seit dem abschlägigen Bürgerschaftsentscheid sind gut vier Jahre vergangen.

Getan hat sich seither nichts Konkretes, wie der Leiter des Strasseninspektorats im Kantonalen Tiefbauamt, Charles Rinderknecht, bestätigt. Man stehe in dieser Frage ja auch nicht unter extremem Druck, macht er ferner klar. Ganz vom Tisch ist das Thema allerdings nicht. Laut Rinderknecht ist ein Stützpunktekonzept in Erarbeitung. Dieses soll Aufschluss darüber geben, wo es im Kanton überhaupt Werkhöfe braucht. Resultate stellt er bis Ende dieses Jahres in Aussicht.

Uzwil als Standortgemeinde nicht im Fokus

Zur Diskussion stehende Standortalternativen für den Werkhof an der Bronschhoferstrasse in Wil nennt Charles Rinderknecht nicht. Es seien jedoch drei oder vier Varianten evaluiert worden. Keine davon ist, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, in der Gemeinde Uzwil angesiedelt. Obwohl sich diese als Standortgemeinde angeboten hat und weiterhin anbietet. Aus zweierlei Gründen, wie Gemeindepräsident Lucas Keel sagt. Einerseits sieht er sich in der Verantwortung, einen Beitrag zum Erhalt der öffentlichen Infrastruktur zu leisten. Deren Unterhalt verlange auch Bauten wie eben einen Werkhof. Anderseits bringt er gemeindespezifisches Interessen ein. Denn auch der Uzwiler Werkhof im Büelhof in Nieder­uzwil, verlangt grundsätzlich einer geeigneteren Adresse. «Ideal wäre es, die beiden Werkhofprojekte an einem Standort zusammenzuführen – auch um den Landverbrauch zu minimieren.» Ein geeigneter Bauplatz schwebt Keel bereits vor: Das Grundstück Nummer 1718 zwischen der Henauerstrasse und der A1 bei Henau.

Alleingang im Industriegebiet Salen

Das Areal befindet sich heute in der Landwirtschaftszone und ist als «Belasteter Standort» im öffentlichen Altlastenkataster aufgeführt. Ein Erwerb des Bodens wäre, darauf hat sich Lucas Keel mit der Eigentümerschaft vorsorglich verständigt, grundsätzlich möglich. Der grosse Vorteil des Grundstücks ist dessen verkehrstechnisch ideale Lage an der Peripherie. Denn Werkhöfe gehörten nicht mitten in ein Ortszentrum, sagt Lucas Keel. Unproblematisch ist der Platz allerdings nicht. Das weiss auch Keel, der einräumt: «Natürlich stellen Bauvorhaben im Bereich eines Deponiekörpers vor besondere Herausforderungen.»

Und wenn es mit dem erhofften Gemeinschaftsprojekt nicht klappt? «Auch dann muss Uzwil den heutigen Werkhof aus Kapazitäts- und Logistikgründen über kurz oder lang ablösen», sagt Lucas Keel. Für den Alleingang der Gemeinde käme aus seiner Sicht auch ein Standort im Industriegebiet Salen bei Niederstetten in Frage. «In der Vergangenheit war es so, dass wir auf der Suche nach Bauplätzen auf die Gemeinden zugegangen sind und nicht umgekehrt», sagt Charles Rinderknecht. Der Input aus Uzwil wurde gleichwohl entgegengenommen. Allerdings ohne jede Verbindlichkeit. Lucas Keel weiss das und sagt denn auch, dass der Kontakt mit dem Kanton primär informellen Charakter gehabt habe.