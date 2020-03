Neuer Präsident, gleiches Ziel: Förderverein will junge Generation für Tonhalle begeistern Der Förderverein der Tonhalle Wil hat mit Peter Schmidhauser einen neuen Präsidenten.

Der neue und der ehemalige Präsident des Fördervereins: Peter Schmidhauser und Kaspar Ruesch. Bild: Gianni Amstutz

Das Ziel des Fördervereins der Tonhalle ist klar: Die Tonhalle soll in Wil als Ort der Kultur unterstützt werden. Ein besonderes Augenmerk legt der Verein darauf, auch erste Berührungspunkte für die jüngere Generation mit der Tonhalle zu schaffen. Dazu unterstützt und organisiert der Förderverein spezielle Aufführungen für Kinder und Jugendliche.

«Das Ziel ist dabei nicht primär, Jugendliche als Abonnenten zu gewinnen, sondern ihnen das Kulturangebot der Tonhalle überhaupt bekannt zu machen, sodass sie vielleicht in einem etwas höheren Alter als Besucher hierher kommen», sagte der frisch gewählte Präsident, Peter Schmidhauser, nach der Hauptversammlung am Donnerstagabend.

Für die junge Generation gebe es in Wil viele andere, hervorragende kulturelle Angebote wie beispielsweise den Gare de Lion. Die Tonhalle könne und wolle solche Institutionen nicht konkurrenzieren.

Solide Finanzen trotz kleinem Defizit

Mit seiner Wahl zum Präsidenten tritt Peter Schmidhauser die Nachfolge von Kaspar Ruesch an. Dieser trat nach sieben Jahren in diesem Amt altersbedingt zurück, um das Präsidium in «jüngere Hände» zu geben. Schmidhauser selbst ist allerdings auch schon pensioniert.

Neben Ruesch trat auch der langjährige Kassier Bruno Hubatka zurück. Er musste in seiner letzten HV als Vorstandsmitglied ein kleines Defizit von rund 4000 Franken vermelden. Dies ist einerseits auf einen Rückgang bei den Mitgliedern auf 76 zurückzuführen, anderseits wurden die als Ziel gesetzte Besucherzahlen beim selbst organisierten Kulturdinner nicht erreicht.

Der Verein steht aber finanziell weiterhin solide da. Das Vereinsvermögen beläuft sich aktuell auf 34500 Franken.

Um auch in Zukunft Anlässe organisieren und Aufführungen in der Tonhalle finanziell unterstützen zu können, ist der Verein aber auf neue Mitglieder angewiesen. Solche zu finden, das ist eine der Hauptaufgaben von Peter Schmidhauser als Präsident. Als jemand, der in Wil aufgewachsen ist, und Mitglied des Theatervereins Bühne 70 sei er bestens vernetzt in Wil, sagte Kaspar Ruesch über ihn.

Die Voraussetzungen sind also gut. Als weitere Massnahme beschloss der Verein, die Mitgliederbeiträge von Einzelpersonen und Ehepaaren um je 10 Franken auf 160 bzw. 260 Franken anzuheben.