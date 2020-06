Neue Verkehrsführungen sind nötig: Am Montag starten in Neudietfurt die Abschlussarbeiten bei den beiden Anschlüssen der Umfahrung Bütschwil Die Arbeiten starten am 15. Juni. Dabei kommt es zu Veränderungen in der Verkehrsführung, zu einspurigen Fahrbahnen und zu Vollsperrungen.

Die provisorische Verkehrsführung Richtung Wil wird beim Anschluss Neudietfurt ab dem 15. Juni rückgebaut. Bild: Urs Hemm

(pd/lis) Im Mitteilungsblatt der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil von gestern wird das weitere Vorgehen für die Abschlussarbeiten der Umfahrungstrasse beim Anschluss Engi und beim Anschluss Neudietfurt vorgestellt. Dabei kommt es zu Veränderungen in der Verkehrsführung, zu einspurigen Fahrbahnen und zu Vollsperrungen.

Ausfahrt Ost für zwei Tage gesperrt

Beim Anschluss Neudietfurt beginnen am 15. Juni die Abschlussarbeiten mit dem Rückbau der provisorischen Verkehrsführung Richtung Wil. Der Strassenverkehr wird über die Langensteigstrasse West geleitet. In der Woche vom 29. Juni wird die provisorische Verkehrsführung über die Ausfahrt Ost für den Einbau des Deckbelags auf dem Anschluss Ost wie auch der Umfahrungsstrasse für zwei Tage gesperrt.

Vom 13. Juli bis kurz vor der Eröffnung der Umfahrung im September wird der Verkehr wieder über die Langensteigstrasse West geführt. Während die provisorische Verkehrsführung zurückgebaut wird, werden beide Fahrtrichtungen über die Einfahrt geleitet.

Umleitungsstrecke entsprechend signalisiert

Für die Umstellung der jetzigen Verkehrsführung auf die Führung über den Anschluss Engi vor Bütschwil wird der Verkehr vom 22. Juni bis 3. Juli, jeweils von 9 bis 11 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr, einspurig geführt. Laut der Gemeinde wird der Schwerverkehr in Fahrtrichtung Wattwil über Ganterschwil geleitet. Es heisst, dass die Umleitungsstrecke entsprechend signalisiert wird.

Für die zweite Phase muss der Anschluss komplett gesperrt werden. Die Umleitung beider Fahrtrichtungen erfolgt über Ganterschwil. Fast gleichzeitig kommt es in Mosnang vom 6. Juli bis 10. Juli ebenfalls zu einem Deckbelagseinbau, bei dem eine Vollsperrung sowie eine Umleitung vorgesehen ist.

Bauarbeiten in Mosnang werden abgewartet

Um Komplikationen zu verhindern, startet diese Bauphase erst im Anschluss an die Vollsperrung in Mosnang. Sie ist in der Woche vom 13. Juli bis 17. Juli geplant, die Vollsperrung umfasst den 13. und 14. Juli. Die restlichen Arbeiten können mit halbseitigen Sperrungen in verkehrsarmen Zeiten, von 9 bis 11 Uhr, erfolgen.

Die Daten können variieren, heisst es, weil die Witterung oder der Fortschritt des Deckbelagseinbaus in Mosnang mitberücksichtig werden muss. Die Umleitungsstrecke wird entsprechend signalisiert. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Verkehr bis zur Eröffnung über den Anschluss geführt.