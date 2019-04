Neue Signaletik: Ein würdevolles Gesicht für das Kloster Magdenau Zu seinem 775-jährigen Bestehen heisst das Kloster Magdenau seine Gäste mit einem neuen Informations- und Kommunikationssystem willkommen. Entworfen wurde dieses von Grafik Design Klein aus Wil. Doch wie kam es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit? Christoph Lampart

Als der Inhaber von Grafik Design Klein, Alexander Klein, vor einigen Jahren im Klosterhof Rössli seinen Geburtstag feierte, kam ihm zu Ohren, dass den Nonnen ein undichtes Dach Sorgen bereitete. Er beschloss, statt persönlicher Geschenke die Gäste um eine Spende für das Klosterdach zu bitten. Dies motivierte die Nonnen dazu, eine «Ziegel»-Schokolade zu verkaufen. So kam genügend Geld für die Dachsanierung zusammen.



Als vor gut einem Jahr bei ihm das Handy klingelte, befanden sich Alexander Klein und Barbara Fosco zufällig im Kreuzgang des Zisterzienserinnenklosters Maulbronn. Am Apparat war die Mutter Äbtissin des Klosters Magdenau. «Sie wollte sich mit mir um einen neuzeitlichen Auftritt bezüglich der Kommunikation und Signaletik unterhalten. Denn die Schwestern hatten immer mehr Mühe mit Besuchern, Lieferanten und Handwerkern, die den Weg zur Klosterpforte nicht fanden.»

Paket am falschen Ort gefunden

Das bestätigt auch Schwester Veronika, die auf Klosterseite für das Signaletik-Projekt zuständig war: «Es kam vor, dass wir schon lange auf eine Lieferung warteten. Als wir dann anriefen, wurde uns gesagt, es sei schon längstens geliefert worden. Wir haben dann das Paket an einem völlig anderen Ort gefunden als eigentlich abgemacht war», erinnert sich die Nonne. Oder wenn man einen Besuch vereinbart hatte, «mussten wir teilweise lange warten, was bei unserem zeitlich geregelten Tagesplan oft für unnötige Verschiebungen sorgte».



Klein und Fosco nahmen zuerst das ganze Kloster auf, denn «einfach mit ein paar Tafeln war es hier nicht getan», so Klein. Die von ihnen gewählte Form- und Bildsprache nimmt stark Bezug auf das Leben im Kloster. So können die Gäste sehend am Geschehen im und ums Kloster teilhaben. Beim Weiher ist eine erste Infostele aufgestellt, und neben dem Eingang prangt nicht nur in den vier Landessprachen ein herzliches «Treten Sie bitte ein!», sondern auch ein grosses «Salve» (sei gegrüsst) an der Klostermauer. «Wir haben viel vereinheitlicht», so Fosco.

Klar, dass bei der Umsetzung eng mit dem Kloster, der kantonalen Denkmalpflege und der Gemeinde Degersheim zusammengearbeitet wurde. Schlichte, prägnant formulierte Texttafeln mit historischen Fakten finden sich nun an und in den Klostergebäuden, sodass Besucher nicht nur die gewünschte Baute finden, sondern auch viel über Traditionen und Werte der Zisterzienserinnenabtei erfahren. (art)