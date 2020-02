Neue Geschäftsführung und neuer Auftritt – Der Uze AG stehen Änderungen bevor Die Uze AG ist seit Gründung in den Händen der Familie Bühler. Nun gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung.

Nach sechs Jahren hat Karin Bühler die operative Geschäftsführung der Uze AG abgegeben. Tobias Wagner hat die Geschäftsführung übernommen. Bilder: PD

Planen, Bauen und Bewirtschaften sind die Kernaufgaben der 1892 gegründeten Uze AG. Für die operative Geschäftsführung war in den vergangenen sechs Jahren Karin Bühler verantwortlich. Sie konnte viel bewegen. Unter ihrer Leitung hat das komplett sanierte Hotel Uzwil durch diverse Auszeichnungen schweizweite Anerkennung bekommen. Auch das Hotel Schäfli in Uzwil wurde mit seinem zukunftsweisenden Konzept über die Region hinaus bekannt. Ebenfalls realisiert wurden unter der Führung von Karin Bühler die komplette Neuaufgleisung des Facility Managements, die Eröffnung des Innovationcenters Cubic am Standort Uzwil der Bühler AG sowie die Realisierung zahlreicher Wohnbauprojekte.

«Die Uze AG hat sich weiterentwickelt und ist zu einem selbstbewussten Unternehmen mit vielseitigen Aufgaben herangewachsen», resümiert Karin Bühler.

«Dabei konnte ich stets auf die Begeisterung, das Wissen und das Engagement der Mitarbeitenden setzen.»

Änderung in der Geschäftsleitung

Laut Bühler sei es nun Zeit, die Zukunft der Uze AG in weiterführende, fördernde Hände zu übergeben. Zum Jahresbeginn hat sie die operative Geschäftsführung an Tobias Wagner übergeben. Wagner, seit 2013 im Unternehmen und seit 2014 Mitglied der Geschäftsleitung der Uze AG, führte bereits den gesamten Immobilienbereich und «geniesse das Vertrauen des Verwaltungsrates der Uze AG und das der Familie, das Unternehmen erfolgreich weiterzuführen», sagt Karin Bühler. Sie wird weiterhin als Mitglied der Geschäftsleitung die Bereiche Marketing und Hotel führen. Sie sagt:

«Ich möchte mir persönlich mehr Raum und Zeit verschaffen, damit ich mich um Herzensprojekte kümmern und mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen kann»

Mit der Reorganisation in der Geschäftsleitung werden die bisher eigenständigen Geschäftsbereiche Uze Living, Uze Facility Management sowie Uze Architecture in einer Marke – in der Uze AG – integriert. Diese Veränderungen zeigen sich optisch in einem Redesign von Logo und Marktauftritt. (pd)