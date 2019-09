Neue Führungscrew für den Coop Flawil Die neue Geschäftsführerin des Flawiler Coop heisst Silvia Loosli. Sie wird ihre Stelle am 1. Oktober antreten. Die Stelle ihrer Stellvertreterin, beziehungsweise Stellvertreters ist derzeit ausgeschrieben.

Silvia Loosli (Bild: Coop)

Silvia Loosli startete ihre Karriere 2001 als Verkäuferin im Coop Gallus Markt in St. Gallen. Nach verschiedenen Weiterbildungen übernahm sie vor sechs Jahren die Leitung des Supermarkts St. Gallen Neugasse. Silvia Loosli tritt ihre Stelle im Coop an der Bachstrasse in Flawil am 1. Oktober an, teilt Coop mit.

Ihr Nachfolger in St.Gallen wird Musa Akdil, der seit Juni 2017 den Coop Sulgen leitet. Der 33-Jährige absolvierte seine Lehre im Coop Seedamm-Center in Pfäffikon im Kanton Schwyz und sammelte danach Erfahrungen in verschiedenen Verkaufsstellen der Inner- und Ostschweiz. (ahi/pd)