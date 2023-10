NEUBAU Die alte Wilener Turnhalle soll abgerissen werden – und der Ersatz den Namen eines Glacés tragen Geht es nach der Jury, so soll die Primarschule Wilen ihre alte Turnhalle samt Anbauten abreissen und einen Neubau errichten. Der Name steht bereits fest und trägt den Namen eines Speiseeis: Gasparini.

So könnte die neue Wilener Turnhalle aussehen. Visualisierung:; zvg

Warum das Siegerprojekt des Architekturbüros «Cellule GmbH» aus Zürich den Namen einer kalten Köstlichkeit trägt, erläuterte Architekt Ludovic Toffel am Freitag bei der Präsentation der prämierten Arbeiten in der alten Wilener Turnhalle. «Wir sassen im Sommer in unserem Büro unter dem Dach und arbeiteten am Projekt. Es war so heiss, dass wir uns bei einem Glacé abkühlten – und so hat unser Bau den Namen des Glacés bekommen.»

Eine Schwierigkeit hatten die Architekten aber – wie auch alle 17 weiteren Wettbewerbsteilnehmende – ganz für sich selbst zu lösen: Sollte ihr Projekt möglichst viel der alten Bausubstanz erhalten oder sollte man abreissen und neu bauen? Toffel räumt ein, dass sie sich im Dilemma befanden: «Wir wollten möglichst viel erhalten. Aber wir merkten beim Planen, dass sich trotz vieler Veränderungen viele Parameter nicht zum Besseren änderten. Also sind wir am Ende davon abgekommen, den Bau erhalten zu wollen», sagte Toffel.

Nicht alles perfekt

Der komplette Rückbau der alten Turnhalle sowie das Zwischenbaus schafft Freiheiten für die Setzung und Proportionierung des Neubaus. Der mit einer Holzfassade versehene, zweigeschossige Hybridbau baut mit Betonwänden, Holzbalken und Holz-Beton-Verbunddecken auf einem regelmässigen Raster auf, was ihn wirtschaftlich und ökologisch macht. Auch wird ein Bezug zum Türmlischulhaus geschaffen und die Schulanlage als Ganzes erfahrbar. Der Jurybericht urteilt: «Durch seine Grösse und Proportion erlangt der Baukörper Eigenständigkeit, bindet die beiden Neubauten im Osten in die Gesamtanlage ein und stärkt den Campuscharakter der Schulanlage.»

Die Architekten Ludovic Toffel (links) und José Bento freuen sich mit der Präsidentin der Primarschulgemeinde Wilen, Barbara Jaeger, dass das Projekt «Gasparini» vom Preisgericht in den ersten Rang erhoben wurde. Bild: Christof Lampart

Die Absetzung des Neubaus vom Schulhaus mache die Topografie «erlebbar», was als «klare Verbesserung» zu werten sei. Dennoch ist nicht alles perfekt. Der Jurybericht bemängelt, dass die topografische Einbettung in der Terrain- und Aussengestaltung «nicht vollständig zu überzeugen» vermöge. Auch eine «steile Böschung» wird kritisiert. Doch die kritisierten Punkte seien «gut heilbar», zumal das Gesamtprojekt «sehr robust» sei.

Fusionsentscheid abwarten

Wann das «Gasparini» errichtet wird, steht noch in den Sternen. Die Präsidentin der Primarschulgemeinde Wilen, Barbara Jaeger, erklärte: «Wir wissen jetzt, was wir gerne ungefähr bauen würden. Doch wir wollen jetzt nochmals unsere Finanzen überprüfen und den Fusionsentscheid abwarten», so Jaeger. Am 3. März 2024 befindet das Volk darüber, ob die Primarschule Rickenbach, die Primarschule Wilen und die Sekundarschule Rickenbach-Wilen zur Volksschulgemeinde Rickenbach-Wilen fusionieren sollen. Je nach Entscheid könne es sein, «dass vielleicht noch bauliche Veränderungen gewünscht werden», sagte Barbara Jaeger.