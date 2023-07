NEUBAU Der Abbruch der Käserei Obere Hütte in Niederwil hat begonnen – die Gemeinde Oberbüren baut eine Wohnsiedlung Über Jahrzehnte hinweg stand die Käserei in Niederwil. Nun muss das geschichtsträchtige Haus Platz für eine neue Liegenschaft machen. Insgesamt 16 Mietwohnungen sollen entstehen.

Der Abbruch der Käserei Obere Hütte in Niederwil hat begonnen. Bild: Larissa Flammer

Die geschichtsträchtige Käserei Obere Hütte in Niederwil wird weichen. Wo Käserinnen und Käser über Jahrzehnte hinweg Milch verarbeitet haben, lässt die Gemeinde Oberbüren nun neuen Wohnraum entstehen. Die Bagger sind bereits aufgefahren und der Abbruch hat begonnen. Bald sollen an diesem Ort zwei Wohneinheiten mit insgesamt 16 Wohnungen stehen. Bauherrin des Projekts ist die Wissmann Immobilien AG.

Das Angebot begrenzt sich auf Mietwohnungen. «In Niederwil gibt es allgemein zu wenige davon», sagt Patrik Wissmann, Geschäftsführer der Wissmann Immobilien AG. Aus diesem Grund habe die Gemeinde bei dieser Liegenschaft bewusst auf den Bau von Eigentumswohnungen verzichtet. Es entstehen Wohnungen mit 2,5 Zimmern, 3,5 Zimmern und 4,5 Zimmern.

«Bunter Mix zwischen Jung und Alt»

Im Fokus der Überbauung stand zudem das altersgerechte Bauen. Wissmann sagt: «Das geht heutzutage praktisch nicht mehr anders.» Konkret bedeutet das, dass in den neuen Wohneinheiten jede Etage per Lift erreichbar ist und die gesamte Liegenschaft rollstuhlgängig sein wird. Dies bedeutet aber nicht, dass ausschliesslich Seniorinnen und Senioren in der neuen Überbauung wohnen werden. Wissmann sagt: «Es soll ein bunter Mix zwischen Jung und Alt entstehen.» Die neuen Wohnungen sollten im Frühjahr 2025 bezugsbereit sein.

So soll die Überbauung der Wissmann Immobilien AG aussehen. Visualisierung: zvg

Die Käserei Obere Hütte war ein bedeutsames Haus für die Gemeinde Oberbüren: 1898 schlossen sich 24 Milchlieferanten zusammen, um eine Käsereigesellschaft zu gründen. Als erster Präsident amtete Josef Schönenberger. Der Milchpreis betrug damals noch zwölf Rappen. Im Jahr 1942 wurde die Gesellschaft in eine Genossenschaft umgewandelt und im Handelsregister eingetragen.