Neu im Dorf der «Flawilisierer» Rund 100 neue Einwohnende Flawils kamen der Einladung der Gemeinde zur Neuzuzügerbegrüssung nach. Sie bekamen einiges zu sehen von ihrem neuen Wohnort – mussten es aber erst mal ersteigen. Michael Hug

Die Aussicht auf das Dorf musste erstiegen werden – doch dann stahlen ihr die Glocken die Show. (Bild: Michael Hug)

Natürlich sieht man ein Dorf am besten von oben. Man kann im Überblick sehen, was man sich sonst nur vorstellen kann. Nämlich, wo rund 10500 Menschen wohnen und arbeiten, Kinder zur Schule gehen und wo die Gasthäuser sind. Doch für diese Übersicht muss man etwas tun: Man muss sie sich ersteigen. Und so stiegen am späteren Samstagvormittag rund 100 neue Flawilerinnen und Flawiler im Turm der evangelischen Kirche nach oben bis zum Glockenstuhl. Doch dann blickten die wenigsten durch die Fenster hinunter, viel spannender waren die Glocken und das, was Andreas Hochuli, Mitglied der Kirchenvorsteherschaft, dazu zu erzählen wusste.

Neue Gemeinde nähergebracht

Hochuli war einer von einem Dutzend Behördenvertreter, die den Neuzuzügern ihre neue Gemeinde näher brachten. Schulratspräsident Christoph Ackermann empfing in Vertretung des Gemeinderats die Gäste im Lindensaal. Er vertrat den Gemeindepräsidenten, der sonst an dieser Stelle gesprochen hätte. Elmar Metzger, so Ackermann, hätte selbst eine Einladung erhalten, die er unmöglich ausschlagen konnte, nämlich die Einladung zu den Jubiläumsfeierlichkeiten des Buddhistischen Zentrums in Rikon, wo er den Dalai Lama traf. Die Schar der Gäste nahm die Absenz des höchsten Flawilers gelassen, zumal das ziemlich reichhaltige Frühstücksbuffet an nichts zu wünschen übrig liess.

Rebellieren hiess «flawilisieren»

Ackermann erinnerte in seiner Begrüssung an die Volksversammlung von 1836, als in Flawil 8000 Männer gegen die ausländische Einmischung in die Politik der Eidgenossenschaft protestierten: «Rebellieren hiess von da an flawilisieren!» Der Begriff «flawilisieren» geriet – für das Ausland – zum Schimpfwort, es stand für Revolution. «Wenn wir sie heute flawilisieren», so Ackermann weiter, «so wollen wir sie nicht zur Revolution auffordern. Wir möchten einfach nur unserer Freude Ausdruck verleihen, sie hier in Flawil als neue Flawilerinnen und Flawiler begrüssen zu dürfen.»

600 Einladungen seien an die Neuzuzüger der letzten zwei Jahre versandt worden, sagte Gemeindekommunikator Markus Scherrer. Da viele Einladungen an Familien gegangen seien, dürfte die tatsächliche Zahl der Neuzuzüger höher sein. Genau diese Familien nahmen die Einladung an, es war in der Tat erstaunlich, wie viele junge Paare mit ein oder zwei Kindern am Samstag im Lindensaal waren. Viele sind durch eine attraktive Stelle in der Flawiler Industrie oder im Gewerbe zugezogen, ergab eine kleine Umfrage unter den Neuzuzügern.

Vorteilhaft sei dabei die Verkehrslage des Orts, sei es im Individualverkehr wie auch beim öffentlichen Verkehr. Dabei sei man auch schnell draussen in der Natur. Doch ebenso schnell und unkompliziert gelange man auch an den Arbeitsplatz, der für die Neuzuzüger nicht nur in Flawil, sondern auch in Uzwil, St. Gallen oder Winterthur liegt.