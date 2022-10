Krummenau Dem geschenkten Gaul ins Maul geschaut: Nesslauer Gewerbler überlässt der Gemeinde eine Landparzelle – gratis Der Landbesitz der Gemeinde Nesslau-Krummenau ist um exakt 452 Quadratmeter gewachsen. Grund dafür ist die Schenkung einer Landparzelle im Gebiet Hof.

Die Frage drängt sich buchstäblich auf: Wieso verschenkt ein lokaler Unternehmer seinen Grund und Boden? Walter Giezendanner hat dies getan, wie aus dem aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Nesslau-Krummenau hervorgeht. Konkret handelt es sich um 452 Quadratmeter Land im «Übrigen Gemeindegebiet» von Krummenau.

Isolierte Randparzelle

Die schmale, abschüssige Parzelle Nr. 1252 liegt im Gebiet Hof zwischen der Trempelstrasse und der Thur, wobei der ausgeschiedene Gewässerraum bis über die Mitte des Grundstücks hinaus reicht. Im Südosten grenzt die 211 Quadratmeter kleine Parzelle Nr. 1253 mit dem Abwasserpumpwerk, die wie ein Puffer zwischen den beiden Giezendanner-Grundstücken liegt. Womit die Frage nach dem Grund der Schenkung schon fast beantwortet ist: Die Parzelle beschert Unterhalt, birgt dem Eigentümer aber kaum einen Nutzen.

Spielraum für künftige Strassenprojekte

So zumindest umreisst Gemeindepräsident Kilian Looser die Situation. «Das Land kann aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Thur und der Strasse nicht bebaut werden», sagt er. Für den Eigentümer sei es deshalb vor allem eine Last. Und die Gemeinde? Geld hätte man dafür nicht ausgegeben, macht Looser klar. Die Übernahme mache jedoch aus zwei Gründen Sinn. Einerseits liege die Parzelle in der Nähe des Pumpwerks, anderseits grenze sie an eine Gemeindestrasse. «Als Besitzer haben wir Interesse an einer stabilen Strasse.» Das Grundstück schaffe Spielraum, wenn es um eine Verbreiterung der Strasse oder eine allfällige Sanierung des Abzweigers in Richtung Bühl gehe. Und Unterhaltsarbeiten, sagt Kilian Looser, habe die Gemeinde im Einzugsbereich der Strasse ja ohnehin zu leisten.