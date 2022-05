Neckertal Nach dem Rücktritt von Werner Raschle: FDP Neckertal neu unter dreifachem Co-Präsidium Nach dem Rücktritt von Ortsparteipräsident Werner Raschle an der Hauptversammlung wird die FDP Neckertal nun von Ramona Frei, Irina Raschle und Christoph Weder geleitet. Zu den Gemeindewahlen im Juni tritt die Partei mit sieben Kandidierenden an.

Das neue Führungstrio (von links): Irina Raschle, Ramona Frei, Christoph Weder (ganz rechts) mit dem abtretenden Präsidenten Werner Raschle. Bild: PD

Nach fünf Jahren gab Werner Raschle das Amt als Ortsparteipräsident in jüngere Hände. Er führt noch durch die Gemeindewahlen und steht auch für Projekte in der FDP Neckertal zur Verfügung. Mit einem Co-Präsidium, bestehend aus Ramona Frei, Irina Raschle und Christoph Weder, führt neu ein Trio die Ortspartei. In dieser Zusammensetzung wird die erfolgreich eingeleitete Verjüngung fortgesetzt, schreibt die Partei.

Sieben Kandidierende

Die FDP Neckertal tritt mit sieben Kandidierenden zu den Gemeindewahlen vom 19. Juni an. Für das Schulpräsidium kandidiert die amtierende Schulpräsidentin der Schule Oberes Neckertal, Andrea Galli-Holderegger. Mit ihrer beruflichen Ausbildung und Tätigkeiten als Kauffrau und als ausgebildete Lehrerin und Schulische Heilpädagogin bringt sie das ideale Rüstzeug für das Amt mit, schreibt die FDP.

Die sieben Kandidierenden der Gemeindewahlen vom Juni. Bild: PD

Adeline Düing-Jakob aus St.Peterzell, Corinne Müller-Knaus aus St.Peterzell und Jonas Näf aus Necker stellen sich für den Gemeinderat zur Verfügung. Für die Geschäftsprüfungskommission kandidieren Ramona Frei, Hemberg, Irina Raschle, St.Peterzell, und Roger Scherrer, Brunnadern. Sie sind alle bereits Mitglieder in den Geschäftsprüfungskommissionen von Hemberg und Neckertal.

Stimmfreigabe für Gemeindepräsidium

Für die Wahl des Gemeindepräsidenten hat die FDP beschlossen, Stimmfreigabe zu erteilen. Die Findungskommission, in der die FDP mit zwei Vertretern Einsitz hatte, erachtet alle drei Kandidaten als wählbar. Entsprechend sollen alle Mitglieder der Partei ohne Nomination oder Bevorzugung eines Kandidaten entscheiden können, schreibt die FDP, die im Verlauf des Mai einen Anlass zur Vorstellung der drei Kandidierenden durchführen will. (pd)