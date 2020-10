Hakenkreuz und Hitler Gruss:

Sprayer setzen «Tags» auf Zuzwiler Strassen Die Tatwaffe ist eine Spraydose, der Tatort ein ruhiges Wohnquartier am Dorfrand Zuzwils. Unbekannte haben hier verschiedenenorts Hakenkreuze, SS-Runen und unleserliche Piktogramme auf Trottoire und Gartenmauern gesprüht. Ein provokanter Jugendstreich oder Ausdruck einer rechtsradikalen Gesinnung?

«Seit Montag sind sie da», sagt ein Zuzwiler, der täglich auf der Mettlen- und Tüfenwiesstrasse unterwegs ist. Deshalb sei anzunehmen, dass die unbekannten Sprayer irgendwann am vergangenen Wochenende im Quartier aktiv waren. Die Botschaften sind unübersehbar in Hellrot auf den Asphalt und auf angrenzende Gartenmauern aufgesprüht worden. Aber auch Gartenzäune und gar Thujahecken weisen Farbspuren auf.

«Das alles muss mehrere Minuten oder länger gedauert haben», ist der Passant überzeugt. Die Linien und scheinbar zufälligen Farbkleckse sind das eine. «Beängstigend hingegen ist die Verwendung der drei klaren Anti-Semitischen Symbole: Wenn jemand ‹88› nutzt, dann ist er nicht einfach einer, der kürzlich eine Doku auf ZDF geschaut hat, sondern jemand der weiss, wie man die Zeichen richtig setzt und auch in bedrohlicher Referenz zueinander.»

Anzeige gegen Unbekannt erstattet

Der Code «88» steht für zwei mal den achten Buchstaben des Alphabetes, H, und dient als Abkürzung für den Gruss «Heil Hitler». Er wurde direkt vor einem Hauseingang hinterlegt. Die Frage, ob die Platzierung zufällig erfolgte oder als Botschaft an spezielle Personen zu verstehen ist, dürfte nur die Täterschaft beantworten können. Der aufmerksame Passant jedenfalls sagt: «Der Akt ist untypisch für Zuzwil, eine Aufklärung des Falls dringend nötig.»

Diese wurde von der Gemeindebehörde bereits in die Wege geleitet. «Vom Vorfall haben wir selbstverständlich Kenntnis. Wir haben deswegen auch Anzeige erstattet», sagt Gemeindepräsident Roland Hardegger.

Nazi-Symbole nicht per se verboten

Dies bestätigt Kapo-Mediensprecher Pascal Häderli auf Anfrage. Ermittelt wird nun wegen Sachbeschädigung. Dass mit den Sprayereien nicht nur öffentliches Eigentum verschmutzt, sondern auch eine Ideologie verbreitet wurde, ist dabei vorerst zweitrangig. Denn im Gegensatz zu Deutschland oder Österreich sind Nazisymbole in der Schweiz nicht per se verboten.

Was erlaubt und was strafbar ist, hat das Bundesgericht im Jahr 2014 konkretisiert. In seinem Entscheid differenziert die höchste richterliche Behörde der Schweiz zwischen der Verbreitung einer rassistischen Nazi-Ideologie und der persönlichen Meinungsäusserung. Verbotenes tut lediglich, wer – beispielsweise mit dem Hitlergruss – andere Menschen für sein Gedankengut gewinnen oder in deren Überzeugung festigen will.

Das heisst: Wer nicht für den Nationalsozialismus wirbt, sondern nur seine Meinung zum Ausdruck bringt, darf den Arm zum Hitlergruss ausstrecken, Shirts mit Nazisymbolen tragen oder eine SS-Fahne an seinen Mast hängen.

Tiefe Aufklärungsquote

Sollte die Täterschaft ermittelt werden, gelte es demnach zu prüfen, ob –neben der Sachbeschädigung – auch ein Verstoss gegen die Antirassismus-Strafnorm vorliegt. Dies bestätigt denn auch Pascal Häderli. Die Aufklärung solcher Delikte gestaltet sich allerdings alles andere als einfach. Dies zeigt der Blick auf die St.Galler Kriminalstatistik aus dem Jahr 2018, welche für Vandalismus-Vergehen eine Aufklärungsquote von gerade einmal 22 Prozent ausweist.