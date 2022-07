Natur Tag der offenen Gärten in Eschlikon: Im September können wieder Gärten besichtigt werden Am 24. September wird der Anlass «Offene Gärten» ein drittes Mal durchgeführt. Dabei sind die Gärten nicht nur schön anzusehen, sondern auch wichtig für die Umwelt.

Der Anlass «Offene Gärten» findet ein drittes Mal statt. Bild: Karl-Josef Hildenbrand

Wer einen Garten hat oder einfach anderen seine grüne Umgebung zeigen möchte, kann das am Samstag, 24. September, tun. Zwischen 13 und 18 Uhr ist es dann der Eschliker Bevölkerung gestattet, die verschiedenen Gärten zu besichtigen.

Gemäss den «Eschliker Nachrichten» gibt es dabei keinen Wettbewerb um den schönsten Garten. Im Fokus soll vielmehr der Austausch der Gartenfreunde stehen. So können Tipps und Tricks oder Inspirationen für den eigenen Garten von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen gesammelt und ausgetauscht werden. Denn die Gärten sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch wichtig für die Umwelt.

Naturnahe Gärten – eine Win-win-Situation

Denn nicht nur die Menschen erfreuen sich über blühende Gärten. Auch Bienen und Schmetterlinge fühlen sich hier wohl. Sie sind nicht nur schön anzuschauen, sie sind auch wichtig für die Vermehrung vieler Pflanzen sowie für die Bestäubung von Obst und Gemüse wie beispielsweise Tomaten oder Apfelbäumen. Diese Tiere sind nicht nur von ökologischer, sondern auch von ökonomischer Bedeutung. Dementsprechend sei es wichtig, dass man beim Pflanzenkauf auf Vielfalt achtet, damit die Tierchen ausreichend Nahrung finden.

Attraktiv sind gemäss Mitteilung heimische Wildblumen sowie Kräuter wie Lavendel, Oregano oder Thymian, die ausreichend Nektar und Pollen bieten. Durch die Kombination von Wildblumen, Kräutern und Gräsern schaffte man für Hummeln und andere Insekten ein kleines Paradies. Besonders sind es die Bienen, die rund 80 Prozent der Wild- und Nutzpflanzen bestäuben und dafür sorgen, dass im Sommer und Herbst Früchte und Obst geerntet werden kann.

Anmeldungen für den Tag der offenen Gärten sind bis am 15. August bei Agnes Sammali, telefonisch unter 079'311'45'10 oder via E-Mail unter buchhaltung@sammali.com, möglich. Der Anlass könne dabei in Zukunft ein Event des neu zu gründenden Kulturvereins sein. (pd)