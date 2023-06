Nationalstrassen Neuer Autobahnanschluss auch ohne Wil West? St.Galler Regierung zeigt sich pessimistisch, aber bemüht Das St.Galler Stimmvolk wollte kein Wil West. Doch an diese Arealentwicklung waren Unterstützungsgelder des Bundes für Verkehrsmassnahmen gekoppelt. Alt Kantonsrat Erwin Böhi bangt deshalb um die Verkehrsentlastung für die Stadt Wil.

Vor den Abstimmungen stellten sich SP, Grüne und SVP gegen Wil West. Sie wollten nicht, dass auf den Fruchtfolgeflächen Firmengebäude entstehen. Bild: PD

Nein! Das sagten 52,6 Prozent des St.Galler Stimmvolks vergangenen September zum Sonderkredit für die Arealentwicklung Wil West. Doch am Projekt hängen auch eine Reihe an Verkehrsmassnahmen. Einige davon, etwa den neuen Autobahnanschluss, hätte die Region Wil aber bitternötig. Wil West hin oder her. Das findet Erwin Böhi, der Ende Mai als SVP-Kantonsrat zurückgetreten ist. Er sagt: «Die Stadt Wil muss dringend vom Durchgangsverkehr entlastet werden.» Mit der Ablehnung von Wil West befürchtet er, dass die verkehrliche Weiterentwicklung der Region brachgelegt wird.

Regierung gibt «ein klares Jein»

Im Januar wollte Böhi deshalb von der St.Galler Regierung wissen, ob sie bereit sei, «bei den zuständigen Stellen vorstellig zu werden mit dem Ziel, einzelne der geplanten verkehrlichen Massnahmen auch ohne die Arealentwicklung zu realisieren»? Nun kam deren Antwort. Gemäss Böhi liest sie sich wie «ein klares Jein».

Erwin Böhi ist per 31. Mai 2023 von seinem Amt als Kantonsrat zurückgetreten. Bild: Benjamin Manser

Die Regierung schreibt, dass alle geplanten verkehrlichen Massnahmen «integraler Bestandteil des Gesamtvorhabens Wil West» seien. Deshalb könnten sie nicht unabhängig von Wil West umgesetzt werden. Stattdessen müsste neu beurteilt werden, ob Autobahnanschluss, Netzergänzung Nord und Co. auch ohne Wil West auf Unterstützung seitens des Bundes zählen könnte.

Dieser wollte die Verkehrsmassnahmen nämlich nur unter einer Bedingung mit 129 Millionen Franken mitfinanzieren: Die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung muss über die bestehenden Kantons- und Gemeindegrenzen hinweg besser aufeinander abgestimmt werden. Kurz: Für den Bund braucht es ein Projekt wie Wil West. Darum zweifelt die Regierung daran, dass der Bund die Verkehrsmassnahmen ohne Wil West unterstützen wird.

Fristen für Bundesgelder laufen aus

Kommt hinzu, dass für eine Neubeurteilung der Ausgangslage kaum Zeit bleibt. Damit die Bundesgelder nicht verfallen, müssten die Bauarbeiten spätestens 2025 beginnen. «Aufgrund der laufenden politischen Diskussionen und Abklärungen zum weiteren Vorgehen im Gesamtvorhaben Wil West, unter Würdigung der Volksabstimmung im Kanton St.Gallen, kann diese Frist nicht eingehalten werden», schreibt die Regierung.

Dennoch will sie in ihrer Antwort zeigen, dass sie sich bemüht. Für die Wilerinnen und Wiler. Für den ganzen Kanton, obwohl dieser kein Wil West wollte. Ein Balanceakt. So schreibt die Regierung, dass sie derzeit zusammen mit dem Kanton Thurgau mit dem Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) darüber verhandle, dass die Fristen für gewisse Verkehrsmassnahmen verlängert werden könnten. Aus diesen Worten schöpft Böhi Hoffnung für die Entlastung von Wil. Gerade Strassenausbauprojekte bräuchten lange Planung. «Wenn der neue Autobahnanschluss jetzt nicht kommt, muss die Region Wil weitere zehn oder zwanzig Jahre darauf warten.»