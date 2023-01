Nationale Wahlen Die FDP Wil-Untertoggenburg stellt drei Persönlichkeiten für die kantonale Nationalratsliste vor: Ein Unternehmer ergänzt zwei Politprofis Am 22. Oktober wird das Bundesparlament neu gewählt. Die FDP Wil-Untertoggenburg hat drei Persönlichkeiten für die kantonale Nationalratsliste portiert. Es sind dies Caroline Bartholet und Marc Flückiger, beide waren schon vor vier Jahren auf der Liste, und erstmals Unternehmer Christof Züger.

Christof Züger, Caroline Bartholet und Marc Flückiger (von links) werden von der FDP-Regionalpartei Wil-Untertoggenburg für die kantonale Nationalratsliste vorgeschlagen. Bild: Josef Bischof

Die Vorstellung der Kandidierenden der FDP Wil-Untertoggenburg für die kantonale Nationalratsliste erfolgte am Mittwoch in der Destillerie Säntisblick in Niederbüren. Hausherr Bruno Eschmann stellte einleitend seinen landwirtschaftlichen Betrieb vor.

Nach Gemeinde- und Kantons- nun auf Bundesebene

Als erste der drei Kandidierenden betonte Caroline Bartholet-Schwarzmann, Gemeindepräsidentin von Niederbüren, dass sie sich im Nationalrat für eine liberale Wirtschaftspolitik starkmachen würde. Wichtig wären ihr auch die Versorgungssicherheit im Energiebereich und eine funktionierende Altersvorsorge.

Caroline Bartholet. Bild: Josef Bischof

Caroline Bartholet ist 53 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Söhnen. Als eidgenössisch diplomierte Drogistin hat sie 20 Jahre lang ein eigenes Geschäft in Oberuzwil geführt. Vor ihrer Wahl zur Gemeindepräsidentin von Niederbüren hat sie elf Jahre dem Gemeinderat Oberuzwil angehört. Sie ist Mitglied des Kantonsrates.

Quereinsteiger mit Leistungsausweis

Christof Züger führt zusammen mit seinem Bruder die Frischkäserei Züger in Oberbüren mit 300 Mitarbeitenden. Er ist 58 Jahre alt, verheiratet und Vater von vier Kindern. Er sagt von sich: «Politisch bin ich ein Quereinsteiger. Auch bin ich erst seit kurzem Mitglied der FDP.» Er führt seine berufliche Karriere und seinen Einsatz in Berufs- und Branchenverbänden ins Feld. Er hat eine Lehre als Käser absolviert.

Christof Züger. Bild: Josef Bischof

Nach der Zweitwegmatura hat er an der ETH Lebensmittelingenieur studiert. Er verfügt über Auslanderfahrung und hat vor der Übernahme der Verantwortung in der Frischkäserei den väterlichen Schweinezucht- und Futtermittelbetrieb in Niederbüren geführt. Als politische Schlagworte nannte er Freiheit und Eigenverantwortung.

Vollmandat als Minimalziel

Als Dritter hat sich Marc Flückiger, Präsident der Regionalpartei, vorgestellt. Er ist 41 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er ist gelernter Käser und heute Mitinhaber und Geschäftsführer einer grossen Firma in der Liegenschaftsbetreuung. Kürzlich ist er als Mitglied des Wiler Stadtparlamentes zurückgetreten. Flückiger rief seine Parteifreunde zu beherztem Engagement auf. Der zweite Sitz sei der FDP bei den letzten Wahlen nur als Restmandat zugefallen.

Marc Flückiger. Bild: Josef Bischof

Für die kantonale FDP-Frauenliste werden aus der Region Wil-Untertoggenburg Sabine Plank-Sigg und Cornelia Kunz vorgeschlagen. Für die Liste der Jungfreisinnigen sind dies Salome Zeintl, Cedric Schnyder, Kerim Katrinci und Marvin Flückiger. Die kantonale FDP nominiert am 19. Januar in Uznach.