Narrenzeit Die Tüüfel sind wieder los: Mit dem Gümpelimittwoch hat die Wiler Fastnacht offiziell begonnen Traditionell kamen am Mittwochabend um 19.02 Uhr die Wiler Tüüfel aus dem Hoftor geschossen. Der Herold verlas die Bulle, Guggenmusiken stimmten die fünfte Jahreszeit ein. Die Fastnacht in Wil ist somit eingeläutet.

Die Wiler Tüüfel stürmen aus dem Tor vom Hof zu Narrenwyl. Bild: Belinda Schmid

Ein Knall ertönt, es ist Punkt 19.02 Uhr. Die versammelte Menge starrt auf das geschlossene Hoftor. Und dann geht es los: Mit gekrümmten Hörnern, zerzaustem Haar, aufgerissenem Mund und teils rot leuchtenden Augen kommen die Wiler Tüüfel aus dem Tor geschossen, eine Teufelsfratze nach der anderen. Sie tummeln sich auf dem Hofplatz, schwingen ihre «Sublootere», schütteln ihre Schellen.

Ein Jahr lang sind die Teufel desillusioniert in der Höhle geblieben. Nun können sie endlich wieder aus dem Tor vom Hof zu Narrenwyl ziehen und auf traditionelle Weise die Wiler Fastnacht am Gümpelimittwoch einläuten. Mehrere hundert, wenn nicht tausend Leute versammeln sich für den Fastnachtstart auf dem Hofplatz.

Die Wiler Fastnacht ist am Gümpelimittwoch offiziell eingeläutet. Bild: Belinda Schmid

Vers um Vers ein Jahresrückblick

Michael Sarbach liest die Bulle. Bild: Belinda Schmid

Dann ist es Zeit für die Bulle. Auch Stadtpräsident Hans Mäder klopft bei seiner Anrede ein paar Verse, bevor er an den Herold übergibt. Michael Sarbach tritt unter dem beleuchteten Ba­ronenhaus an ein Podium. Vers um Vers blickt er auf das Jahr zurück. Nicht wenige bekommen ihr Fett ab. Natürlich kommt der neu zusammengesetzte Stadtrat dran, FC-Wil-Präsident Maurice Weber, für seine rassistische Entgleisung sowieso. Aber auch die vielen auswärtigen Coronademonstranten werden verhöhnt. «Huh ä Lotsch!», ruft die Menge nach jedem Reim.

Aufmerksam wird den Versen zugehört. Bild: Belinda Schmid

Dann setzt die Guggenmusik ein. «It’s My Life» von Bon Jovi wird gespielt. Gross und Klein, verkleidet oder nicht, wippt zur Musik. «Der Gümpeli ist ein Muss», sagt eine verkleidete Frau. Am meisten habe sie sich auf die Tüüfel gefreut, als Kind sei sie selber einer gewesen. «Wir haben uns sehr gefreut, endlich wieder aus dem Tor zu kommen», sagt ein Tüüfel, der seit 20 Jahren dabei ist. Der Abend sei eine Tradition, sagt sein Freund, dessen Gesicht bunt bemalt ist.

Auch die Guggenmusik spielt am Gümpelimittwoch. Bild: Belinda Schmid

Das weitere Fastnachtsprogramm

Nach einem Jahr Pause konnte die Fastnacht in Wil wieder ordentlich eingeläutet werden. «Die Freude ist riesig», sagt Patrick Galli, Präsident der Fastnachtsgesellschaft Wil (FGW). Obwohl man erst den Bundesratsentscheid von vergangener Woche abwarten musste, sei es kein Problem gewesen, den Gümpelimittwoch auf die Beine zu stellen. Auch wenn in diesem Jahr wieder die Teufel los sind, ist es ein Light-Programm. So wurde auf die Übernahme des Rathauses verzichtet, welche gewöhnlich kurz vor dem Tüüfels-Auszug stattfindet.

Ebenfalls wurde kein Prinzenpaar ernannt. Auch der Nachtumzug am Gümpelimittwoch blieb aus. Als Nächstes steht das Monsterkonzert am Samstag auf dem Programm. Am Sonntag findet der Fastnachtsgottesdienst statt. Der Hofnarrenball und der Kindermaskenball dürften im nächsten Jahr wieder durchgeführt werden.