Namensstatistik Keller und Scherrer: Das sind die häufigsten Nachnamen in den Wahlkreisen Wil und Toggenburg Zum ersten Mal hat das Bundesamt für Statistik die Zahlen zu den häufigsten Nachnamen in der Schweiz veröffentlicht. Unsere Zeitung hat die Daten für die Regionen Wil und Toggenburg ausgewertet.

Am Rock am Weier in Wil dürften jeweils auch ein paar Müllers, Kellers und Meiers anzutreffen sein. Bild: Michel Canonica

Die drei häufigsten Nachnamen im Wahlkreis Wil sind Keller, Müller und Meier, in dieser Reihenfolge. Diese drei Nachnamen schaffen es auch in der gesamten Deutschschweiz in die Top 5: Müller belegt Platz eins, Meier Platz zwei und Keller Platz vier. Dies zeigen kürzlich veröffentlichte Daten des Bundesamtes für Statistik (BFS). Zum ersten Mal hat dieses die häufigsten Nachnamen in der Schweiz publiziert.

Im Wahlkreis Toggenburg sind die Namen Scherrer, Brunner und Bösch auf den ersten drei Rängen zu finden. In der Ostschweiz ist Bösch zwar ein verbreiteter Name, im Ranking in der gesamten Schweiz schafft er es aber nicht in die Top 100. Brunner belegt dort Platz 13 und Scherrer Platz 82. Die gängigsten Schweizer Nachnamen, Müller und Meier, schaffen es in keiner Gemeinde im Tal auf den ersten oder zweiten Rang.

Die Jazztage Lichtensteig dürften auch ein paar Scherrers und Brunners ins Städtli locken. Bild: Sascha Erni

So viele Zwicks in Niederhelfenschwil wie sonst nirgends

In den meisten Gemeinden im Wahlkreis Wil liegen die Namen Keller oder Müller auf Platz eins oder zwei, in manchen sogar auf beiden. Etwa in Wil, Uzwil oder Zuzwil. Einzig die Gemeinden Flawil und Degersheim fallen aus dem Rahmen.

In Flawil ist Baumann auf dem ersten Rang und Brunner auf dem zweiten. Baumann schafft es in der gesamten Deutschschweiz auf Platz elf und Brunner auf Platz 13. In Degersheim belegen Meier gefolgt von Rutz die ersten beiden Ränge. Den zweiten Platz belegt damit ein Name, der in der gesamten Deutschschweiz nicht ganz so häufig ist: Rutz schafft es dort nicht in die Top 100. Im Kanton St.Gallen ist er allerdings eher verbreitet.

Mit Zwick kommt in Niederhelfenschwil ein vergleichsweise seltener Nachname in den Top 5 vor: 34 Mal tritt er in der Gemeinde auf und belegt Platz 4. In keiner anderen Gemeinde in der Schweiz gibt es gemäss BFS-Zahlen so viele Zwicks. In den Top 100 der Deutschschweiz und in jenen der Kantone sucht man den Namen vergeblich.

Mehr seltene Namen im Toggenburg

Im Toggenburg sind Brändles und Schönenbergers häufig anzutreffen. Im Gegensatz zum Raum Wil sind im Toggenburg weniger häufige Schweizer Nachnamen in den Top 5 zu finden: Stillhart kommt in Bütschwil-Ganterschwil auf Rang drei zum Bespiel 77 Mal vor – so oft wie in keiner anderen Gemeinde in der Schweiz. In den Top 100 der Kantone und der gesamten Schweiz ist dieser Nachname dagegen nicht zu finden.

Dasselbe gilt auch für Länzlinger in Mosnang: Der Name kommt dort im Schweizer Gemeindevergleich mit 76 Mal am häufigsten vor. In die Top 100 in der gesamten Schweiz und in den Kantonen schafft er es nicht.