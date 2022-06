Namensänderung FC Wil und Lidl haben langjährigen Vertrag unterzeichnet: Das Fussballstadion Bergholz heisst neu Lidl-Arena Knapp zweieinhalb Jahre nach dem Ausstieg der IGP Pulvertechnik hat der Wiler Sportpark Bergholz wieder einen Namensgeber. Es handelt sich um den Detailhändler Lidl Schweiz. Der Vertrag läuft während mehr als fünf Jahren.

Partnerschaft eingegangen (von links): FC-Wil-Präsident Maurice Weber, Raphael Werner, Bereichsleiter Marketing von Lidl Schweiz, und Christian Tröhler von der Wiler Sportanlagen AG. Bild: Simon Dudle

Der Sportpark Bergholz wird in den nächsten Jahren von einer neuen Partnerschaft geprägt sein. Die Wiler Sportanlagen AG (Wispag) als Betreiberin des Sportparks Bergholz und der FC Wil als Hauptnutzer des Stadions haben am Mittwoch verkündet, dass mit Lidl Schweiz ein neuer Naming Right Partner gefunden wurde.

Anlässlich der durchgeführten Pressekonferenz zeigte sich die Geschäftsführerin der Wispag, Sabin Rickenbach, erfreut: «Wir haben den perfekten Partner gefunden. Mit dem Smart Discounter Lidl Schweiz, der den Hauptsitz in Weinfelden hat, konnten wir einen regional verankerten und schweizweit bekannten Partner gewinnen.»

Lidl verspricht «kreative Umsetzung»

Auch Lidl Schweiz freut sich auf die neue und langjährig ausgerichtete Partnerschaft. «Als in der Schweiz verankerter Detailhändler legen wir sehr grossen Wert auf regionale Partnerschaften und den aktiven Austausch mit der Bevölkerung. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden wir die breite Öffentlichkeit mit Präsenz und einer kreativen Umsetzung überraschen», sagt Raphael Werner, Bereichsleiter Marketing bei Lidl Schweiz.

Seit Mittwochmittag prangt der neue Schriftzug am Sportpark Bergholz. Verantwortlich sind von links: Maurice Weber (Präsident FC Wil), Benjamin Fust (Geschäftsführer FC Wil), Nathalie Forrer (Abteilungsleiterin Lidl Schweiz), Raphael Werner (Bereichsleiter Marketing Lidl Schweiz), Sabin Rickenbach (Geschäftsführerin Wiler Sportanlagen AG) und Christian Tröhler (Verwaltungsratspräsident Wiler Sportanlagen AG) Bild: Simon Dudle

Auch die eingemieteten Vereine sollen von dieser Partnerschaft profitieren. Benjamin Fust, Geschäftsführer des FC Wil: «Mit Lidl Schweiz bekommt unser Heimstadion eine passende Visitenkarte nach aussen und wir können diese Erfolgsgeschichte in die ganze Schweiz hinaustragen.»

Neues Logo

Bezüglich der Namensgebung und der Logo-Gestaltung war man sich schnell einig. Man habe eine für alle Parteien stimmige Einigung erzielt. Die Gäste werden die Veränderungen rasch erkennen. Bereits prangt über dem Haupteingang das grosse neue Logo.

Bald wird sich der Name Lidl-Sportpark Bergholz als roter Faden auf kreative Art und Weise durch die ganze Sportanlage ziehen, heisst es in der Mitteilung.

Seit 2019 auf der Suche

Somit hat der Sportpark Bergholz wieder einen Namensgeber. Nach dem Umbau hatte sich die IGP Pulvertechnik in Stelz bei Wil die Namensrechte gesichert, war dann aber vorzeitig per Ende 2019 aus dem Vertrag ausgestiegen. Seither waren die Verantwortlichen auf der Suche nach einem neuen Namensgeber. Da sich die Suche harzig gestaltete, wurde eine externe Agentur beigezogen.

Über inhaltliche Details wurde an der Pressekonferenz auch auf Nachfrage nur wenig publik. Es handle sich um eine «langjährige Partnerschaft», war zu erfahren. Der Vertrag läuft während mehr als fünf Jahren. Wie viel sich Lidl diese Partnerschaft kosten lässt, wurde nicht kommuniziert. Zwischen der Wiler Sportanlagen AG und dem FC Wil gibt es einen Verteilschlüssel, wie das Geld aufgeteilt wird. Auch zu dessen Inhalt wurden auf Nachfrage keine Details genannt. (pd/mas/sdu)