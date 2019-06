Berufsmaturitätsfeier in Wil: Zwölf Absolventen waren nahe an der Perfektion

109 junge Frauen und Männer durften am Mittwochabend im Stadtsaal ihre Berufsmaturität-Diplome in Empfang nehmen. Jahrgangsbester am Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil war der Kirchberger Manuel Inauen mit einer Durchschnittsnote von 5,8.