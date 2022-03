NACHWUCHSPREIS Der Sporthilfe Die St.Galler Pascal Tappeiner und Linus Hanselmann in den Spuren von Marco Odermatt Noch stehen sie am Anfang ihrer sportlichen Karriere. Aber paar Stufen haben der Velorennfahrer Pascal Tappeiner aus Züberwangen und Linus Hanselmann aus Oberriet schon erklommen. Sie sind nun wie einst Marco Odermatt für den Nachwuchspreis der Schweizer Sporthilfe nominiert worden.

Der Bahnfahrer Pascal Tappeiner mit der in Kairo errungenen WM-Silbermedaille. Bild: RMV Uzwil

Pascal Tappeiner ist erst 18-jährig. Aber er hat schon viel erlebt auf dem Velo. Im vergangenen Jahr gewann der Bahnfahrer an der U19-WM in Ägypten in der Disziplin Scratch die Silbermedaille. Mit dem Schweizer Bahnvierer belegte er in Kairo den vierten WM-Rang.

Fernziel Tappeiners ist die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles. Dafür trainiert er täglich - oft auch auf der Rennbahn in Grenchen. Nebenbei arbeitet Tappeiner auf dem Büro eines Bauunternehmens. Damit ist er flexibel, um den Fokus möglichst stark auf den Radsport legen zu können.

Tappeiner kam früh durch die Familie zum Radsport. Als Dreijähriger fuhr er schon ohne Stützräder durch die Gegend. Als Achtjähriger erhielt er zum Geburtstag sein erstes Rennvelo. Tappeiner sagt:

«Ich bin sehr motiviert, zielstrebig und ehrgeizig.»

Auch ein Sechstagerennen will er einmal gewinnen.

EM-Silber mit der Schweizer Springreiter-Equipe

Linus Hanselmann ist 17-jährig und besucht die Kantonsschule Heerbrugg. Seine Leidenschaft ist das Springreiten. Im vergangenen Jahr durfte er bereits internationale Erfolge feiern. An der Nachwuchs-EM in Portugal gewann Hanselmann mit der Schweizer Equipe die Silbermedaille. Auch national lief es gut. An der Schweizer Meisterschaft holte er in der Kategorie der Junioren ebenfalls Silber.

Er lernte schon reiten, als er kaum gehen konnte. Hanselmanns Mutter ist ebenfalls Springreiterin. Der Junior will dereinst Reitprofi werden.

Hanselmann ist mit seinen drei EM-Mitstreitern als Nachwuchsteam des Jahres nominiert worden. Als eines von vier. Die Online-Wahl läuft bis am 27. März.

Marco Odermatt, der Ski-Weltcupgesamtsieger und Goldmedaillengewinner an den Olympischen Spielen 2022, ist 2017 als Nachwuchssportler des Jahres ausgezeichnet worden. Damals stand auch der heute erfolgreiche Thurgauer Radprofi Stefan Bissegger zur Wahl.