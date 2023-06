Nachwuchsförderung Am meisten Schweizer U21-Junioren eingesetzt: Der FC Wil erhält dank seiner Nachwuchsstrategie 114’000 Franken von der Swiss Football League Die Swiss Football League präsentierte die Endrangliste des Ausbildungskonzepts «Effizienzkriterien». Damit werden Vereine, die viele Schweizer U21-Spieler einsetzen, unterstützt. Der FC Wil gewinnt diese Kategorie zum dritten Mal in den letzten vier Jahren und unterstreicht damit, dass er auf junge Talente setzen will.

Michael Heule (in Weiss) war der Wil-Spieler unter 21 Jahren mit den meisten Einsätzen in dieser Saison. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Der FC Wil war der Schweizer Profiverein, der in der letzten Saison am meisten Nachwuchsspieler eingesetzt hat. Das vermeldete die Swiss Football League (SFL) am vergangenen Freitag. Nach den Saisons 2019/20 und 2020/21 gewinnt der Challengeligist bereits zum dritten Mal das Ausbildungskonzept «Effizienzkriterien». Insgesamt eine Million Schweizer Franken werden an Teams mit U21-Stammspieler in Super und Challenge League verteilt.

Es war die siebte Saison seit der Einführung dieses Ausbildungskonzepts. Drei davon wurden von Wil dominiert – auch die abgelaufene Saison. Schweizer U21-Junioren sammeln in diesem Konzept nach 12, 18, 24 und 30 Startelf-Einsätzen Punkte für ihr Team. Die Wiler stehen mit 28 Punkten auf Rang eins der gesamten SFL. Einzig der FC Luzern kommt mit 26 Punkten nah an Wil ran.

Dauerbrenner Michael Heule

Die meisten Punkte für die Wiler holten Michael Heule und Leihspieler Silvan Wallner. Heule stand in 33 von möglichen 36 Spielen von Beginn an auf dem Platz, Wallner in 31 Spielen. Dahinter befinden sich Marvin Keller und Nils Reichmuth mit je 20 und Nikolas Muci mit 14 Startelf-Einsätzen.

Für den FC Wil lohnt es sich, auf die Jugend zu setzen. Der FC Wil fördert damit den Schweizer Nachwuchs und kann früher oder später mit diesen Spielern Geld verdienen – aber nicht nur. Denn dank des ersten Platzes in der Kategorie «Effizienzkriterien» kassieren die Äbtestädter 114’754 Franken von der SFL. Für den FC Wil ein schöner Batzen, den man mehr oder weniger umsonst bekommt. Denn die Strategie des Vereins ist es schon seit längerem, auf junge Spieler zu setzen.

Nicht nur junge Spieler verpflichten

Auch in der kommenden Saison möchten die Wiler ihrer Strategie treu bleiben. Trotzdem ist für den FC Wil klar, dass man nicht nur junge Spieler verpflichten kann. Die Abgänge von Lavdim Zumberi und vor allem Rekordspieler Silvio haben zur Folge, dass Sportchef Jan Breitenmoser auch erfahrene Spieler unter Vertrag nehmen will.

Hier tritt der Name Ivan Martic immer wieder auf. Der 32-jährige Ex-FCSG-Spieler ist seit dem Trainingsstart bei den Wilern und hat gemäss Trainer Bunello Iacopetta einen guten Eindruck hinterlassen. Im Sturm zeichnet sich aber ab, dass es eine klar Verjüngung geben wird. Nikolas Muci soll Stürmer Nummer eins werden. Dahinter will man Luan Abazi und den 22-jährige Metin Bahtiyari von YF Juventus Zürich aufbauen. Wil wird also auch in der kommenden Saison eine junge Mannschaft stellen und in der Schlussrangliste der Nachwuchsförderung vermutlich wieder weit oben stehen.