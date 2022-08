Nachruf Schreinermeister aus Flawil – Josef «Sepp» Helbling ist gestorben Sepp Helbling wuchs in einer Bauernfamilie auf, absolvierte dann die Lehre zum Schreiner. Der Schreinermeister machte sich später in Flawil selbstständig. Auch politisch war er engagiert, wenn er nicht gerade die Welt bereiste.

Sepp Helbling ist mit 94 Jahren verstorben. Bild: PD

«G’ässe hämmer, trunke hämmer, kei Hunger und kei Durscht meh – jetz chönnt me eigentli goh…». Wie viele Male wohl haben Familienangehörige, Bekannte und Freunde diesem Spruch nach gemeinsamen Stunden in fröhlicher Runde von Sepp Helbling zu hören bekommen und dabei geschmunzelt? Am 21. Juli, gut drei Monate nach seinem 94. Geburtstag, ist der gesellige Flawiler Schreinermeister zu seiner letzten Reise aufgebrochen; eine grosse Trauergemeinde hat ihm am Tag nach der Bundesfeier die letzte Ehre erwiesen.

Die ersten Kindheitsjahre erlebte Sepp Helbling zusammen mit seinem jüngeren Bruder Alfons auf einem kleinen Bauernbetrieb in Jona, dem Bürgerort der Helblings. 1932 zogen die Eltern, Josef und Fini, mit ihren beiden Buben nach Flawil. Nicht in bester Erinnerung blieb dem Schulentlassenen das Praktikumsjahr auf einem Bauernhof in Cham.

Der Schritt in die Selbstständigkeit

Als 15-Jähriger trat er bei Schreiner Theo Gäng in die Lehre und fand als begeisterter Berufsmann eine Anstellung in der Schreinerei Ernst Kuster an der Flawiler Kronenstrasse. 1954 schloss er mit Trudi Baumberger den Ehebund. Drei Kinder, Peter, Helen und Brigitt brachten «Leben in die Bude».

Nach dem überraschenden Tod von Ernst Kuster machte dessen Witwe den Helblings das unerwartete Angebot, den Betrieb zu kaufen. So wagten sie gemeinsam den Schritt in die Selbstständigkeit. Fünf Jahre lang blieb die Kronenstrasse Firmensitz, dann entstand im Botsberg der im Laufe der Zeit vergrösserte Betrieb, der zugleich Heimstatt der Familie war. Zu Helblings grosser Freude entschloss sich Sohn Peter, den gleichen Weg wie sein Vater einzuschlagen.

Ab 1978 wirkte er als junger Schreinermeister in der Firma mit und ab den Neunzigern übernahm er schrittweise die Verantwortung. Vater und Sohn gehörten während drei Jahrzehnten zum von Gewerblern gepflegten Morgenstamm im Café Keller an der Unterdorfstrasse.

Reisen rund um die Welt

Von der örtlichen CVP portiert, liess sich Sepp Helbling für zwei Amtsperioden in den Flawiler Schulrat wählen. In dieser Funktion war er unter anderem für die Organisation der Skilager zuständig. Einen weiteren Dienst an die Öffentlichkeit leistete er in der Motorspritzengruppe der Flawiler Feuerwehr. Als Vorstandsmitglied im regionalen Schreinermeisterverband heckte er viele Reiseziele für europaweite Exkursionen aus.

Auch privat waren Trudi und Sepp Helbling gerne «auf Achse» und besuchten Nord- und Südamerika, Südafrika und den Fernen Osten; unter den Schweizer Ferienzielen schwang Zermatt im Winter und im Sommer obenaus. Das Familienleben hatte für die Helblings grossen Stellenwert; die Eltern freuten sich am Werden und Wachsen der Kinder, Gross- und Urgrosskinder.

Vor sechs Jahren trat Trudi Helbling ins Flawiler Wohn- und Pflegeheim ein; Sepp Helbling besuchte sie dort täglich. Vor zwei Jahren musste er sich einer Herzoperation unterziehen; ein Jahr später machte der Krebs einen weiteren Eingriff notwendig. Seine letzten Lebenswochen verbrachte der überall angesehene Schreinermeister im Tertianum Christa in Oberuzwil.