Nachruf Regisseur, Autor, Fernsehmoderator: Max Peter Ammann war ein Impulsgeber für die gesellschaftliche Entwicklung Am vergangenen Dienstag verstarb der Wiler Regisseur Max Peter Ammann. Als Schöpfer des Formats «Telearena» fürs Schweizer Fernsehen wurde er zu einem bekannten Gesicht in der Deutschschweiz.

Der Wiler Regisseur Max Peter Ammann ist vergangenen Dienstag im Alter von 93 Jahren verstorben. Bild: Jacques Erlanger

Der am 22. Januar 1929 in Wil geborene Max Peter Ammann hat sich im deutschsprachigen Raum im Kulturleben grosse Verdienste erworben. Er arbeitete unter anderem als Dramaturg und Regisseur an Theatern in Basel, Zürich, Wien, Frankfurt, Köln, Berlin und München. Er inszenierte Werke von George Bernard Shaw, August Strindberg, Ödön von Horváth und weitere Klassiker der Theaterliteratur.

Mediengeschichte geschrieben

Von 1976 bis 1991 war Ammann Leiter der Dramatik des Schweizer Fernsehens. In dieser Ära kreierte er das Sendeformat «Telearena», in dem gesellschaftlich brisante Themen, wie etwa Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Homosexualität, mit Spielszenen und kontroversen Studiodiskussionen kombiniert wurden. Der Wiler schrieb mit diesen Produktionen Mediengeschichte. Durch seine markanten Auftritte als Moderator wurde er zur bekannten Persönlichkeit in der Deutschschweiz. Er inszenierte im Weiteren auch mehrere Spielfilme.

Für sein engagiertes Schaffen erhielt der TV- und Theatermann 1976 und 1987 den Zürcher Fernsehpreis sowie 1985 den Ostschweizer Radio- und Fernsehpreis. 2014 verlieh ihm die Stadt Wil eine Auszeichnung für seine Beträge zum kulturellen Leben.

Max Peter Ammann, der Autor

Im Alter von 82 Jahren veröffentlichte Ammann die Erzählung «Die Gottfriedkinder», ein Roman mit autobiografischen Zügen. Darin beschreibt er das Leben in einer Kleinstadt in den Dreissiger- und Vierzigerjahren, die Bezüge zu Wil sind offenkundig. Das stark vom katholischen Glauben und viel Moral durchdrungene städtische Leben lässt den handelnden Figuren wenig Spielraum für Individualität und zur Selbstentfaltung. Vieles, was nicht ins Schema passt, wird totgeschwiegen. Gleichzeitig erscheint das gesellschaftliche Leben wie eine Doppelbühne aus Wohlanständigkeit, mit einer Hinterbühne von Ausschweifungen.

Biografisches mit Weltliteratur verwoben

Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte Max Peter Ammann am 19. Januar 2020. In der Zwischennutzung des Hofs zu Wil las er aus seinem Manuskript mit dem Titel «faustöffnen». Die Zuhörenden bekamen dabei einen Einblick in die weitgefächerte Denk- und Erlebniswelt des Regisseurs. Ammann verwob biografische Erfahrungen mit Zitaten aus der Weltliteratur und mit geschichtlichen Ereignissen.

Hätten beispielsweise die Nazis nicht die jüdischen Grössen des deutschen Theaters in die Flucht getrieben, hätte der junge Mime Ammann am Schauspielhaus Zürich nicht bei den Meisterinnen und Meistern ihres Fachs die darstellende Kunst erlernen können. In der Lesung kamen unter anderem Günter Grass, Johann Wolfgang von Goethe, Bertolt Brecht, Anton Tschechow, Ida von Toggenburg, Gustav Knuth und weitere klingende Namen vor.

Als 16-Jähriger entfloh Ammann aus dem kleinstädtischen Leben, das er damals als sehr einengend empfand. Auf seine späten Lebensjahre zog es ihn zu seinen Wurzeln zurück, er wohnte in der Wiler Altstadt. Am vergangenen Dienstag schloss sich sein Lebenskreis, er wurde von seinen Altersbeschwerden erlöst.