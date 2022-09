Nach dem unerwarteten Tod des Geschäftsführer geht die Führung der Oberhänsli AG Bodenbeläge auf die langjährigen Mitarbeitenden Barbara Kessler und Pascal Wessner über. Dies teilt die Firma mit. Gemäss der Mitteilung war Barbara Kessler für Ivan Oberhänsli seit ihrem Eintritt in die Firma 2013 «eine wertvolle Stütze, sei es bei der Beratung und dem Verkauf oder bei der Auftragsbearbeitung.»

Pascal Wessner hat bei der Oberhänsli AG die Lehre absolviert und wurde 2012 Schweizermeister der Bodenleger. Als eidgenössisch diplomierter Chefbodenleger arbeitete er schon einige Jahre als Vorarbeiter und Lehrlingsausbildner.

Auch die Firma bekundet ihre Trauer. Eingangs der Mitteilung heisst es: «Allzu früh und unerwartet verstarb unser Geschäftsführer Ivan Oberhänsli am 27. Juli 2022 an den Folgen seiner Krebserkrankung. Sein plöztlicher Tod macht uns fassungslos. Wir trauern mit den Angehörigen um einen leidenschaftlichen Geschäftsmann und Unternehmer, der uns sein Lebenswerk hinterlässt. Die Oberhänsli AG wäre ohne sein Wirken nicht das, was sie jetzt ist.» (rop)