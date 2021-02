Nachruf Eine verdiente Persönlichkeit hat sich leise verabschiedet Der Unternehmer und Wiler Bürger Christof Meyerhans ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Ein Nachruf.

(jb) Auf dem Friedhof Wil ist am 1. Februar Christof Meyerhans zu Grabe getragen worden. Den Umständen entsprechend geschah dies im engen Kreis der Familie. Wie vielen Zeitgenossen blieben ihm ein grosses Grabgeleite und die dadurch zum Ausdruck gebrachte verdiente Anerkennung verwehrt.

Im Januar gerade 80 Jahre alt geworden, schien er eine Operation gut überstanden zu haben. Aber kurz danach verliessen den Kämpfer seine Kräfte und sein Leben fand ein unerwartetes Ende. Der geachtete Unternehmer hat das Familienunternehmen, die Druckerei Meyerhans AG, in der 5. Generation geführt und im Jahr 2000 an seinen Sohn weitergegeben. Die Familie war ihm Fundament, seine Frau Margrit gab ihm Rückhalt. Gross war sein gesellschaftliches Engagement. Er war Mitglied im Ortsbürgerrat Wil. Im Militär diente er bis zur Stufe Major. Als Mitglied der Feuerwehr Wil bekämpfte er nicht bloss Brände in seiner Vaterstadt, sondern gab sein Wissen als schweizerischer Feuerwehr-Instruktor auch an jüngere Kräfte weiter. Während über 50 Jahren sang er im Kirchenchor St. Nikolaus mit und organisierte 30 Jahre lang dessen Chorreisen.

Christof übernahm Verantwortung und konnte begeistern. Dass er die Schweiz und besonders die Bergregionen mit der Familie und mit Freunden häufig durchwanderte und wie kaum ein Zweiter kannte, kam nach seiner Pensionierung auch den Mitgliedern des Wiler Männer-Jahrgängervereins 1941 - 45 zugute. In diesem Verein leitete er nicht bloss viele Tageswanderungen, sondern organisierte auch ein halbes Dutzend Wanderwochen. Auf einer zeigte er seinen Kollegen die Leventina, wo er hoch über dem Talboden ein Refugium besass. Dort verbrachte er mit seiner Familie und mit Freunden nicht nur frohe Stunden, sondern verfügte auch über eine profimässig ausgerüstete Werkstatt, denn er pflegte das Haus und die Umgebung mit Leidenschaft. Seine Grosszügigkeit, die fürsorgliche Liebenswürdigkeit und sein Schalk werden den Wegbegleitern fehlen.