Nachruf Ein Pionier im Beruf und Sport: Albert Baumann hat tiefe Spuren hinterlassen Der leidenschaftliche Jäger und Schütze Albert Baumann ist am Pfingstsonntag 63-jährig gestorben. Ein Nachruf auf den ehemaligen Micarna-Unternehmensleiter.

Albert Baumann nimmt am 10. Januar 2015 im Hallenstadion in Zürich den Preis zum «Schweizer des Jahres Wirtschaft» entgegen. Bild: Steffen Schmidt / Keystone

Albert Baumann war 2015 zum «Schweizer des Jahres Wirtschaft» gewählt worden. Bei der Ansprache sagte der am Pfingstsonntag im Alter von 63 Jahren verstorbene Baumann, dies sei kein persönlicher Award, sondern eine Auszeichnung für die Arbeit aller Angestellten. Als Unternehmensleiter der Micarna habe er den Preis stellvertretend für die ganze Belegschaft in Empfang genommen.

Nach dieser Philosophie lebte der in Bischofszell aufgewachsene und später mit seiner Frau Wilma Priore in Wil sesshaft gewordene gelernte Metzger. «Wertschätzung in allen Bereichen und auf allen Ebenen» war für ihn keine Worthülse, sondern eine Lebenseinstellung. Ob das prämierte «Mazubi»-Projekt, bei dem Auszubildende gemeinsam Ideen austauschen und erarbeiten können, oder zukunftsorientierte Strategien und Visionen, das Wohl des Kollektivs stand beim treffsicheren Mitglied der Stadtschützen Wil immer im Zentrum.

Der ehemalige Micarna-Betriebsleiter Albert Baumann ist kürzlich verstorben. Bild: PD

Im November 2005 übernahm er die Micarna-Leitung

Albert Baumann, einst der beste Lehrling im Kanton Thurgau und für seine nachhaltigen Projekte mit mehreren prestigeträchtigen Preisen ausgezeichnet, führte das in Bazenheid und Courtepin im Kanton Freiburg ansässige Unternehmen als bodenständiger Chef mit persönlichem Kontakt zur Basis. In einer Phase, als sein Terminkalender immer mehr mit Sitzungen zugepflastert wurde, sagte er:

«Ich muss darauf achten, nicht zu viel ausser Haus zu sein, um als Ansprechpartner präsent zu bleiben.»

Am 1. November 2005 hatte er die Leitung der Micarna übernommen. Auf jenes Datum fällt auch die Gründung des Micarna-Sport-Teams, das für ihn zu einer Herzensangelegenheit wurde. Der begeisterte Sportler verhalf insgesamt 45 Athletinnen und Athleten auf dem Weg zu den Besten, ein Stück besser zu werden. Mehrere von ihnen gewannen danach olympische Medaillen, wurden Welt- und Europameister. Das Erfolgsgeheimnis ist bis heute die von Albert Baumann vorgelebte Kollegialität, das Gemeinschaftsgefühl geblieben.

Schon als Junioren-Fussballer war er talentiert

Neben dem belastenden Beruf und dem Sport – in Bischofszell gehörte der spätere Spitzenschütze und Funktionär zu den talentiertesten Junioren-Fussballern – betrieb der lebensfrohe Patron (Schutzherr) im Kreise der Kollegen intensiv die Jagd bei der Jagdgesellschaft Bronschhofen-Hofberg. Er geniesse die Ruhe, die Zeit, einfach dazusitzen, zu warten, sich etwas zu erholen. Träumen und planen, das gelinge ihm auf der Jagd.

Nicht selten musste sich FC-St.Gallen- und Schwinger-Fan Albert Baumann zwingen, Termine wahrzunehmen, die nicht direkt mit seiner beruflichen Stellung zu tun hatten. Als seine Krankheit ausbrach, sinnierte er einmal:

«Der Mensch läuft Gefahr, in der Vergangenheit und der Zukunft zu leben. Aber nie in der Gegenwart.»

Reisen ins Blaue mit seiner Frau Wilma im Wohnmobil liessen ihn 2021 nach dem Abschied aus der Micarna nochmals Kraft schöpfen.

Tragischerweise hat den Positivdenker im monatelangen Kampf um die Zukunft die Gegenwart eingeholt.