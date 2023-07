NACHGEFRAGT «Es ist eine verkehrte Welt»: Das sagt Ex-FCSG-Verteidiger Ivan Martic vor seinem Pflichtspiel-Debüt mit dem FC Wil Mit Neuzuzug Ivan Martic starten die Wiler am Sonntag in die neue Challenge-League-Saison. Im Kurzinterview spricht der 32-Jährige über Ziele, seine neue Rolle und immer grösser werdende Brötchen.

Der ehemalige FCSG-Spieler Ivan Martic kehrt nach mehreren Stationen im Ausland in die Ostschweiz zurück. Bild: Urs Bucher

Ivan Martic hat viel erlebt in seiner Karriere. Rund 350 Pflichtspiele absolvierte der Aussenverteidiger bisher – allein zirka 100 für den FC St.Gallen in Meisterschaft, Cup und Europa League. Aber auch die höchsten Ligen von Italien, Kroatien und Rumänien kennt der gebürtige Uzwiler, der nun wieder in Oberuzwil lebt. In seinem Herkunftsland Kroatien wurde er Meister und Cupsieger. Zuletzt war der Routinier an den rumänischen Klub Cluj ausgeliehen.

Nun setzt Martic seine Karriere beim FC Wil fort. Auf dem beschaulichen Bergholz hat er einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Kurz vor dem Saisonstart beantwortet er drei Fragen.

Sie sind zurück in der Schweiz. Ist es für Sie ein Abstieg in die Challenge League?

Ivan Martic: Überhaupt nicht. Ich sehe es als Herausforderung. Es ist für einmal eine verkehrte Welt. Hier darf ich den Jungen beistehen. Meine eigene Rolle ist fast sekundär. Ich möchte den Jungen helfen, dass sie einen Schritt vorwärtskommen und in die Super League wechseln können. Michael Heule hat es letzte Woche geschafft. Das ist ein gutes Beispiel.

Am Sonntag geht die neue Saison los. Was sind die Ziele?

Der FC Wil hat letzte Saison gezeigt, dass er ganz oben mitspielen kann. Das gilt es nun zu bestätigen. Wir müssen keine kleinen Brötchen mehr backen, sondern schauen nach vorne. Wir wollen lange, lange oben mitspielen.

Und Ihre persönlichen Ziele?

Ich will einerseits der Mannschaft helfen und andererseits vorne mitspielen. Der Aufstieg ist ein kleiner Traum. Er wäre eine grosse Geschichte.