Nachfolger Frisch gewählter SVP-Präsident Andreas Hüssy: «Die SVP Wil muss sichtbarer werden» Andreas Hüssy tritt die Nachfolge von Ursula Egli an der Spitze der SVP Wil an. Dies, nachdem Egli im vergangenen Herbst den ersten Sitz für die Partei im Stadtrat eroberte und ihr Amt als Ortsparteipräsidentin deshalb nach sechs Jahren abgegeben hat.

Andreas Hüssy löst Stadträtin Ursula Egli im Präsidium der SVP-Ortspartei ab. Bild: Josef Bischof

Mit Ursula Egli stellt die SVP in Wil erstmals ein Mitglied der Stadtregierung. Das hat zur Folge, dass die Magistratin ihr Amt als Präsidentin der SVP-Ortspartei abgibt. An der Hauptversammlung vom Dienstagabend im Hof zu Wil ist Andreas Hüssy zu ihrem Nachfolger gewählt worden. Er wird zudem als Nachfolger von Louis Scherrer ab der Sitzung am Donnerstag dem Wiler Stadtparlament angehören.

Andreas Hüssy ist in Bütschwil aufgewachsen und 39 Jahre alt. Er hat die Kantonsschule Wattwil besucht, sich dann aber entschieden, ins Erwerbsleben einzusteigen. Anfänglich hat er in einer Telefongesellschaft als Kundenberater gearbeitet. Dann hat er ins Marketing gewechselt und war während zehn Jahren als Account Manager im Kanton Zürich tätig.

Seit vier Jahren arbeitet er bei einem Gastro-Unternehmen in Rorschach als stellvertretender Geschäftsleiter. Er ist verheiratet und wohnt seit zwei Jahren in Wil. Wer im Toggenburg aufwachse, betont er, habe unwillkürlich zum Regionalzentrum Wil eine gute Beziehung. Die Altstadt und der Weier hätten es ihm schon immer angetan. Zu seinen Hobbys zählen unter anderen Schwimmen, Wandern und Pilze sammeln.

Kontakt zur Bevölkerung verbessern

Die Nachfolge von Ursula Egli anzutreten, sei für ihn eine Herausforderung. Diese sieht er besonders darin, Anstrengungen zu unternehmen und Anlässe zu organisieren, dass die Bevölkerung die SVP vermehrt und stärker wahrnehme. Bisher habe er seine Meinung vorwiegend über die sozialen Medien kundgetan. Jetzt aber wolle er konkrete politische Arbeit leisten.

Dies ab der Sitzung vom Donnerstag des Wiler Parlaments auch als dessen neues Mitglied. In der Nachfolge von Parlamentsmitglied Louis Scherrer werde er sich beispielsweise für die Lösung von Verkehrsproblemen einsetzen, weil er mit diesen täglich konfrontiert sei.

Ausser Ursula Egli, welche die Partei sechs Jahre lang geführt hat, trat nach zehnjähriger Zugehörigkeit auch Daniel Mattmann aus dem Vorstand zurück. Auch Regierungsrat Stefan Kölliker hat sein Mandat abgegeben, wird aber dem Vorstand künftig noch als Gast angehören. Neu in den Vorstand ist Jurist Lukas Schobinger gewählt worden.

Wahlerfolge, die beflügeln

Ihre letzte Hauptversammlung als Präsidentin eröffnete Ursula Egli mit einem Appell, Eigenverantwortung wahrzunehmen. Sie rief dazu das bekannte Zitat des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy in Erinnerung: «Frage nicht, was das Land für dich tun kann. Frage, was du für das Land tun kannst.»

Mit Genugtuung blickten Ursula Egli und Benjamin Büsser, SVP-Fraktionschef, auf die Wahlerfolge der Partei bei den kommunalen Wahlen im letzten Herbst zurück. Mit neun Vertretern im Parlament konnte die SVP ihre Sitzzahl halten und verfügt nun über die stärkste Fraktion. Ausserdem ist ein Schulratsmandat erobert worden und mit Ursula Egli ist die Partei erstmals im Stadtrat vertreten.

Verdienstvolle Amtsträgerin

Die Stadträtin wurde abschliessend für ihre Verdienste als Präsidentin der Ortspartei und für die Partei im Allgemeinen gewürdigt. Weil das Führen der Partei schlecht mit der Zugehörigkeit zur Exekutive zusammenpasse, wurde ihrem Rücktritt als Präsidentin Verständnis entgegengebracht.

Ursula Egli hat dem Parlament seit 2013 angehört und es im Amtsjahr 2017 präsidiert. Seit 2016 ist zudem Mitglied des Kantonsrates. 2015 habe sie die Leitung der Partei in einer schwierigen Phase übernommen, sagte Büsser. Als unermüdlicher Schafferin sei es ihr rasch gelungen, Ruhe in die Partei zu bringen.