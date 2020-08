Nachdem die Parteien intervenierten: Stadtrat erlaubt Standaktionen am Bahnhof Wil nun doch In einem Vorstoss verlangten die Wiler Parteien, das Verbot von Standaktionen auf dem Bahnhofplatz aufzuheben. Der Stadtrat hat ihre Forderung erhört.

Neu dürfen Parteien auch auf dem Bahnhofplatz Standaktionen durchführen. Bild: PD

In etwas mehr als einem Monat wird in Wil gewählt. Überall in der Stadt sind Plakate zu sehen, Flyer flattern in die Briefkästen und an jedem Wochenende werben die Politiker an Standaktionen um die Gunst der Wählerinnen und Wähler.

Letztere dürfen die Parteien neu auch am Bahnhof zwischen dem Avec und der Allee durchführen. Dies ist einer überparteilichen Intervention zu verdanken. Noch im Juni wurden die Parteien von der Stadt informiert, dass Standaktionen auf dem Bahnhofplatz nicht möglich sein würden.

Grund dafür war der Nutzungsvertrag zwischen den SBB und der Stadt Wil. Dieser untersagte parteipolitische Veranstaltungen auf dem Areal östlich des Bushofs.

Öffentlicher Raum darf von jedermann genutzt werden

Dieses Verbot sei verfassungswidrig, bemängelte Stadtparlamentarier Sebastian Koller (Grüne Prowil) in einer Interpellation an den Stadtrat, die vier von fünf Fraktionspräsidenten mitunterzeichneten.

In einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft sei es unabdingbar und selbstverständlich, dass der öffentliche Raum von jedermann zur Verbreitung von Meinungen und Informationen sowie für Unterschriftensammlungen und Wahlwerbung genutzt werden könne, schrieb Koller.

Nun hat der Stadtrat eingelenkt. Dass der Platz zwischen Avec und Allee von Parteien bisher nicht genutzt werden konnte, sei bisher kein Thema gewesen, hält er fest. Es stünden genügend weitere Standorte in der Fussgängerzone, der Altstadt oder am Weier für Standaktionen zur Verfügung.

Da die Wiler Parteien nun aber offensichtlich Interesse an Standaktionen auf dem Bahnhofplatz bekundeten, leitete der Stadtrat entsprechende Schritte ein. Der Stadtrat schreibt:

«Es haben umgehend Gespräche mit den SBB stattgefunden und Standaktionen sind per sofort möglich.»

Die Parteien waren mit ihrem Anliegen also erfolgreich.

Bundesgerichtsentscheid erlaubt politische Werbung

Dass der Stadtrat das Verbot von politischen Aktionen am Bahnhof kippen würde, hatte sich bereits im Vorfeld abgezeichnet. Rechtlich gesehen hätte sich ein solches nämlich nur schwer aufrechterhalten lassen.

Ein Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 2012 verpflichtete die SBB, politische Aktionen in Bahnhöfen grundsätzlich zu bewilligen. Ausnahmen bilden einzig Anlässe, welche «den Bahnverkehr, die Sicherheit sowie die Pendlerströme beeinträchtigen».