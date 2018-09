Nach über 90 Jahren: Hotel Ochsen stellt Betrieb ein Das Hotel Ochsen schliesst. Damit verschwindet eines von nur einem halben Duzend Hotels der Stadt. Der Grund dafür liegt allerdings nicht in einer zu geringen Anzahl Gäste. Gianni Amstutz

Arbeiter sind beim Hotel Ochsen mit dem Umbau beschäftigt. (Bild: Gianni Amstutz)

«Ihre Unterkunft in der Nähe von St. Gallen.» Der Satz, mit dem das Hotel Ochsen noch immer auf seiner Website wirbt, ist zu einem leeren Versprechen geworden. Denn das Hotel hat den Betrieb eingestellt. Wie der ehemalige Besitzer Karl Schönenberger auf Anfrage bestätigt, wird es auch in Zukunft nicht mehr als Hotel geführt.

Die Liegenschaft an der Grabenstrasse 5 und 7 wurde an die Kingshouse Immobilien AG in St. Gallen verkauft. Dies ist den Handänderungen der Stadt Wil zu entnehmen. Grund für den Verkauf sei nicht etwa das Ausbleiben von Gästen gewesen, betont Karl Schönenberger. Er und seine Frau Esther hätten schlicht kürzertreten wollen, jedoch keinen Nachfolger gefunden, der das Hotel übernehmen wollte, weshalb sie sich zum Verkauf entschlossen hätten. Damit endet eine Ära: Seit 1924 wurde das Hotel als Familienbetrieb geführt, Esther und Karl Schönenberger waren die dritte Generation.



Eine Branche in der Krise

Nun stehen Baumulden vor dem Eingang des Gebäudes, Arbeiter sind mit Vorbereitungen für den anstehenden Umbau beschäftigt. Was genau in den Räumen des ehemaligen Hotels entstehen soll, ist offen. Vertreter der Kingshouse Immobilien AG waren nicht erreichbar. Schilder am Gebäude deuten jedoch darauf hin, dass in der Liegenschaft künftig Praxis- und Büroräume zur Vermietung angeboten werden.

Mit dem Ende des Hotels Ochsen verschwindet eines von nur wenigen Hotels der Stadt. Obwohl die laut Schönenberger nichts mit den Besucherzahlen zu tun hat, steht die Schliessung doch symptomatisch für die kriselnde Branche in Wil. Touristen sind eine seltene Ausnahme, hauptsächlich übernachten in der Stadt Geschäftsleute, die in der Region Aufträge erledigen, wie eine Umfrage dieser Zeitung zeigte. Das Hotel Schwanen und das Hotel Freihof verzeichnen auf mässig befriedigendem Niveau stabile Besucherzahlen und Übernachtungen, während das Hotel Fürstenau auf dieses Jahr hin einen Rückgang von rund 35 Prozent hinnehmen musste. Dessen Besitzer, Wolf-Gert Kunze, sagte, dass er gezwungen sei, den Betrieb einzustellen, sollten sich die Übernachtungszahlen nicht wieder in die andere Richtung entwickeln.