Nach Querelen zieht der EC Wil sein erfolgreiches Frauenteam zurück

«Erweis der Nachhaltigkeit fehlt gänzlich»: Der EC Wil zieht das Frauenteam zurück

Der Wiler Eishockeyclub hat sein erfolgreiches Frauenteam vom NLB-Meisterschaftsbetrieb zurückgezogen. Dies gab der Vereinsvorstand am Freitag in einer an «hallowil.ch» verschickten Medienmitteilung bekannt. «Dynamisches Arbeiten ausserhalb gegebener Kompetenzen einiger Beteiligter waren auch Teil der Entscheidung», heisst es darin. Nachfragen der «Wiler Zeitung» blieben vorerst unbeantwortet.