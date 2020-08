Nach Niederlagen gegen Spitzenteams: Rickenbach-Wilen hat kaum noch Chancen auf die NLA-Finalrunde Die erste Mannschaft der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen bietet den Favoriten Diepoldsau und Oberentfelden über weite Strecken Paroli, bleibt aber bei der Heimrunde ohne Punkte.

Philipp Jung und seine Teamkollegen der FG Rickenbach-Wilen spielten stark auf, zu Punkten reichte es aber dennoch nicht. Bilder: Tim Frei

Das erste Equipe der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen strebte an der NLA-Heimrunde Punkte an. Keine einfache Aufgabe, standen in der zweitletzten Runde doch Partien gegen Meister Diepoldsau und den Dritten Oberentfelden auf dem Programm. Der Gastgeber musste aber punkten, um seine Chance auf die Finalrunde zu wahren. Mit erst zwei Zählern aus vier Spielen ging es für ihn auch darum, sich ein Polster auf den Barrageplatz zu verschaffen.

Simon Stäbler (rechts) bereitet den Ball für den herannahenden Philipp Jung vor.

Zwei hart umkämpfte Sätze gegen Meister Diepoldsau

Motiviert und zuversichtlich nahmen die Hinterthurgauer die Partie gegen Diepoldsau in Angriff. Im Startsatz, der von einem Platzregen begleitet wurde, boten sie dem Favoriten problemlos Paroli. Zwischenzeitlich führten sie mit 9:8, doch schliesslich setzte sich der Gast in der Verlängerung durch.

Praktisch identisch verlief der zweite Abschnitt, der ebenfalls mit 14:12 an die Rheintaler ging. Der 0:2-Rückstand bildete nur schlecht ab, wie gut Rickenbach-Wilen mithalten konnte. Ein Satzgewinn wäre absolut verdient gewesen. Am Ende setzte sich aber der abgeklärte Gegner ohne Satzverlust durch.

Aufholjagd gegen Oberentfelden bleibt unbelohnt

Die Partie gegen Oberentfelden startete ebenfalls ausgeglichen. Dies zeigt nur schon die Tatsache, dass der erste Satz wiederum in die Verlängerung ging. Wegen eines Eigenfehlers zog der Gastgeber abermals den Kürzeren und verlor auch den nächsten Durchgang.

Doch nun zeigte Rickenbach-Wilen Comeback-Qualitäten und glich mit zwei deutlichen Satzgewinnen zum 2:2 aus. Mit drei Eigenfehlern im fünften Satz leitete das Heimteam aber seine Niederlage ein. Folglich dominierte die Enttäuschung über die verpasste Chance. Trainer Simon Forrer sagt:

«Wir haben über das Ganze gesehen nicht schlecht gespielt, machen aber immer noch zu viele kleine Fehler. Es fehlt in den entscheidenden Phasen der letzte Klick zum Punkt.»

Besser machte es die NLB-Equipe von Rickenbach-Wilen: Aus zwei Heimspielen resultierte ein Sieg. Damit festigte sich das Team im Tabellenmittelfeld.

Am nächsten Samstag gilt es, die Barrage zu verhindern

Die letzten beiden NLA-Vorrundenpartien werden am nächsten Samstag ab 16 Uhr in Elgg gespielt. Nur mit zwei Siegen und Schützenhilfe der Gegner können die Hinterthurgauer die Finalrunde noch erreichen.

Zwei Punkte würden die Teilnahme an der Abstiegsbarrage endgültig verhindern. Die zwei Gegner Elgg-Ettenhausen und Wigoltingen sind Tabellennachbarn und zweifellos schlagbar.