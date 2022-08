Musiktheater Nach Kontroverse um Stück über russischen Zaren: Musiktheater Wil kündigt neue Theatersaison für 2024 an Der Verein Musiktheater Wil wird von Januar bis März 2024 seine nächste Theatersaison durchführen. Ursprünglich war sie bereits für 2023 vorgesehen. Doch aufgrund des Stücks «Zar und Zimmermann» über einen russischen Zaren wurde die Theatersaison 2023 in diesem Frühjahr abgesagt.

Das Musiktheater Wil, hier bei der Inszenierung von «La Traviata» im Jahr 2015. Bild: Caro Nadler

Der Verein Musiktheater Wil führt in seiner nächsten Theatersaison die Oper «Cavalleria Rusticana» von Pietro Mascagni auf. Die Inszenierung findet von Januar bis März 2024 in der Wiler Tonhalle statt. Dies schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Die Oper sei geschrieben für grosses Orchester, grossen Chor und fünf Solisten. Die Geschichte handle von Liebe und Leidenschaft, habe einen klaren Verlauf und sei einfach verständlich. Das Musiktheater Wil wird die Oper in italienischer Sprache aufführen.

Theatersaison 2023 wurde wegen Kontroverse abgesagt

Eugen Weibel, Präsident des Musiktheaters Wil. Bild: PD

Ursprünglich war für 2023 die nächste Theatersaison geplant, im Frühjahr 2022 sagte das Musiktheater Wil diese jedoch ab. Aufgeführt worden wäre die komische Oper «Zar und Zimmermann», ein Stück über einen russischen Zaren. «Anfang März stellten wir uns die Frage: Dürfen wir dieses Stück spielen?», sagte Eugen Weibel, Präsident des Vereins Musiktheater Wil, im Frühjahr 2022 im Hinblick auf Putins Angriffskrieg auf die Ukraine.

An der Mitgliederversammlung trug eine ausführliche Diskussion dazu bei, dass sich die Theaterleitung dafür entschied, das Stück nicht im Jahr 2023, aber auch nicht 2024 aufzuführen.

Danach wurde der Auswahlprozess eines neuen Stücks lanciert. Das zuständige Gremium des Vereins habe sich einstimmig für die Oper «Cavalleria Rusticana» entschieden, wie das Musiktheater Wil weiter schreibt. Die 62. Theatersaison des Vereins wird an 25 Abenden in der Wiler Tonhalle stattfinden.

Coronabedingt letzte Theatersaison war 2018

Die coronabedingt letzte Spielzeit des Musiktheaters Wil fand 2018 statt. Mit der Inszenierung von Donizettis «Die Regimentstochter» war schon damals eine Oper eines italienischen Komponisten für die Aufführung gewählt worden. «Mascagnis Oper ‹Cavalleria Rusticana› fand nach ihrer Uraufführung im Jahr 1890 innert zwei Jahren weltweite Verbreitung und gehört noch heute zu den beliebtesten Werken der Opernliteratur», schreibt der Verein.

Um ein abendfüllendes Erlebnis bieten zu können, werde das Werk auf zwei Stunden inklusive Pause ausgebaut. Die Originaldauer der Oper ist eine Stunde und zehn Minuten.

Die künstlerische Leitung stellt sich aus der Regisseurin Regina Heer und dem musikalischen Leiterf Kurt Pius Koller zusammen, die bereits die vergangenen beiden Inszenierungen leiteten. Kurt Pius Koller leitet bereits seit mehreren Jahrzehnten die musikalische Darbietung beim Musiktheater Wil. Die freischaffende Opernregisseurin und Dozentin Regina Heer konnte zum dritten Mal für eine Wiler Inszenierung gewonnen werden. (pd/alr)